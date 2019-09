Barbierato: "Per Valliera la priorità è la sicurezza stradale"

ADRIA (Rovigo) -"Dopo l'incontro avvenuto qualche mese fa con i tecnici della Regione Veneto per le possibili opere di compensazione sulla probabile chiusura di uno dei due passaggi a livello di Valliera, abbiamo incontrato i cittadini della frazione in due incontri pubblici". Specificando: "Due occasioni in cui l’assessore Marco Terrentin ha letto il verbale dell’incontro tecnico avvenuto tra l’amministrazione adriese e la Regione Veneto dove è precisato che - si legge nella nota - “l’assenso definitivo dell’amministrazione comunale e quindi l’avvio della successiva fase progettuale potrà essere attuato solo se condiviso dalla cittadinanza, con la quale il comune intende confrontarsi”. LEGGI ARTICOLO ).Concludendo: "Tra le proposte emerse con la cittadinanza, l'installazione di un semaforo a chiamata, il posizionamento di alcuni attraversamenti pedonali, proprio sulla strada regionale che collega Adria con il capoluogo di provincia. E ancora, l’illuminazione sulla futura ciclopedonale, un parco giochi e dei parcheggi". "Ora la questione sará trattata nel prossimo consiglio comunale del 26 settembre, al punto dell’ordine del giorno delle mozioni presentate dalla minoranza, per poi approdare nuovamente in sede regionale, dove andremo a trattare con lo scopo di ottenere delle soluzioni per rallentare il traffico veicolare nell’arteria stradale regionale che divide a metà l’abitato della frazione di Valliera”.