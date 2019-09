Tante le partite clou in seconda categoria

ROVIGO -. Ilformazione che ha vinto due partite consecutive e che vuole continuare su questo cavalcata per rimanere in piena zona playoff, dato che già la scorsa stagione l'aveva sfiorato per un nulla., per continuare a vincere con il bomber Marco Neodo;, un big match importantissimo per entrambe le squadre, dato che la formazione mister Stefano Gregnanin ha appena passato il turno del Trofeo Veneto, mentre la compagine di Nicola Tosini è forte di un attacco di qualità.che cercheranno entrambe i primi tre punti stagionali per evitare di rimanere troppo staccati dal resto del gruppo. Altra sfida importante è quella tra, dove quest'ultima parte da un periodo veramente difficile se non fosse per il passaggio del turno nel Trofeo Veneto di seconda categoria.che spesso accade, ha iniziato il suo percorso con tante difficoltà e tanti punti di domanda, ma con la sicura speranza che anche quest'anno potrà salvarsi e mantenere la categoria.che vuole continuare sulla buona strada e dopo il pareggio con il Papozze sa bene qual è il suo valore in campo.Infine loper sperare di tornare al trionfo dopo la sconfitta subita a Beverare.





Stefano Spano



3. giornata seconda categoria girone H

POLESINE C. - ALTOPOLESINE

PAPOZZE - CRESPINO

VILLANOVESE - CA' EMO

FICAROLESE - BEVERARE

MEDIO POLESINE - FRASSINELLE

STIENTESE - CANALBIANCO

GRIGNANO - UNION SAN MARTINO