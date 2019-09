Via ai playout con la trasferta sul campo dello Junior Parma

ROVIGO - Inizia sabato il cammino dell'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo nei playout del campionato di Serie B. I rossoblù sono impegnati al campo "Tullo Massera" di Parma nel primo confronto della serie con lo Junior Parma BC Battioni & Pagani. Gara uno è in programma alle 10.30, gara due alle 15.

Il roster rodigino si è ritrovato ai playout dopo i recuperi di regular season, che non hanno portato ai risultati sperati. I punti raccolti dai ragazzi del manager Fidel Reinoso non sono bastati per sbarazzarsi della scomoda compagnia del Ponzano Veneto, che con i polesani condivideva il sesto posto in classifica nel girone B ma era avvantaggiato dagli scontri diretti. Fatale l'ultima sfida che ha visto proprio il Ponzano fare bottino pieno contro Reggio Emilia, rendendo così inutile il secondo confronto tra Rovigo e Vicenza. Poco importa. I rossoblù ora sono concentrati solo sui playout e sono più che mai determinati a cogliere la salvezza nella categoria il prima possibile.

Con lo Junior Parma si giocherà al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre sarà salvo, chi perde retrocede. Gli emiliani hanno giocato la regular season nel girone A, chiudendo all'ottavo e ultimo posto con otto successi e 20 sconfitte. Sono dunque un avversario alla portata del Rovigo, ma che non va assolutamente sottovalutato. Per i rossoblù nessun particolare problema di formazione. La seconda doppia sfida è in programma fra sette giorni sul diamante di via Vittorio Veneto.