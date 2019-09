Il cuore del pianoforte contemporaneo

ROVIGO - Le. Protagonista sempre il pianoforte solo o accompagnato da un altro strumento: il titolo “Armonici dintorni”, a fare le considerazioni sul pianoforte nella contemporaneità era direttamente la compositrice,, nel corrente anno accademico docente al Venezze.: a volte sono i ricordi e i pensieri ma molto spesso sono proprio i fatti della vita a suscitare emozioni nella compositrice che poi, secondo il suo sentire, li traduce in musica. “Frammento di un’ode” al pianoforte suonato da Paola Chiarion, illustre musicista rodigina docente al conservatorio di Castelfranco Veneto, avvicina la voce allo strumento, a cantare è Irene Maccolini, questo brano ha vinto il primo premio al Benassi di Pavia. “Tristan perpetuum” è valso un premio a Chicago nel 2012, il pianoforte va a braccetto con il live electronics. “Zodiacus” dà voce al sax di Davide Periotto e alla tastiera di Paola Chiarion, anche questo un brano vincitore di premio. “Rose”, un brano che deframmenta la marcia nuziale di Wagner, proposto al pianoforte da Giuseppe Fagnocchi, direttore del conservatorio Venezze. Infine “Dea”, vincitore del premio Musica Ibla Grand Prize di New York, è la trasposizione musicale del terribile incidente stradale che l’autrice ha vissuto qualche anno prima.Ferro riesce a spiegare le sue composizioni sia dal punto di vista tecnico che comunicativo in modo chiaro e toccante.Ha parole di elogio anche per gli interpreti: “In musica il compositore scrive, ma il messaggio poi deve passare attraverso la sensibilità dell’interprete. Senza interpreti non c’è musica”.La regia del suono era affidata a Giovanni Lando, hanno partecipato anche i musicisti dell’Ensemble Phileas Fogg