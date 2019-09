Al via la grande maratona culturale

ROVIGO - Ormai ci siamo. Sabato 28 settembre 2019, alle 9, al Censer di Rovigo (la hall di Sala Bisaglia è l’info-point e l’accoglienza), parte la grande maratona culturale del nuovo Festival Tensioni-arti e sguardi sul presente, ideato da La Fabbrica dello zucchero e dedicato alla “Geografia delle relazioni”, intese come relazioni umane che si modificano nella società contemporanea complessa e globalizzata, permeata di nuove tecnologie. Una riflessione fatta in musica, parole, immagini, suggestioni artistiche, lungo le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, con orario continuato fino alle 24 il primo giorno e fino alle 22 e trenta il secondo.

Una novità assoluta per la città delle rose ed una prosecuzione del progetto culturale che La Fabbrica dello zucchero - Fdz, creatrice del festival, sta realizzando nelle aree dell’ex zuccherificio, per trasformarlo in un polo culturale, sempre fruibile dalla cittadinanza, con eventi continuativi e stabili nel tempo.

Nella conferenza stampa, organizzata opportunamente nella Sala Stucchi di Palazzo Cezza sede della Fondazione Cariparo, che è sostenitrice diretta e convinta del Festival hanno salutato i presenti Giuseppe Toffoli, vicepresidente della Fondazione e amministratore unico di Censer spa, altra indispensabile collaborazione del Festival e di Fdz; Claudio Curina, presidente della coop La Fabbrica dello zucchero, Claudio Ronda, direttore artistico del Festival e Luisa Cattozzo, assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, che ha concesso il patrocinio all’evento.

Toffoli e Curina hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra gli enti e con Regione del Veneto per rendere il Censer, che sta diventando sempre di più un sito d’interesse per produzioni artistiche, un vero polo culturale, collegato alla città, capace di attrattiva turistica e commerciale proprio attraverso questa sua nuova veste di sede di eventi culturali. L’assessore Cattozzo si è soffermata sul tema di questa prima edizione del Festiva, Geografia delle relazioni, sottolineando l’importanza delle relazioni umane nella società contemporanea poiché i soggetti spesso si trovano solo come individui mentre per sviluppare ragionamenti e progetti innovativi è strategico creare relazioni sistemiche. Claudio Ronda, come coordinatore del gruppo creativo de La Fabbrica dello zucchero, ha illustrato le caratteristiche generali del Festival, evidenziando in particolare il significato del titolo e delle tematiche scelte.

Appuntamento al Censer nel fine settimana, per maggiori informazioni: www.lafabbricadellozucchero.com