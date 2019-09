Per i 60 anni della Lnd mega festa in Laguna

VENEZIA - I vertici della Lega Nazionale Dilettanti sono pronti a brindare per il prestigioso traguardo a bordo della “Sinfonia” MSC Crociere. A Venezia, per il quarto appuntamento del tour sulle navi del partner, premiazioni per i protagonisti della lunga storia LND individuati dai Comitati Regionali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

Quarta tappa a bordo di una nave del partner MSC Crociere per brindare al traguardo dei 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti. I vertici nazionali con a capo il Presidente Cosimo Sibilia, insieme a quelli regionali coinvolti, si ritroveranno a Venezia sabato prossimo, in una location di prestigio come la “Sinfonia”, gioiello nautico che esalta la rivisitazione in chiave moderna della classica nave da crociera dove linee pulite e ogni genere di comfort si fondono con il tradizionale calore del legno naturale, dell'ottone e del marmo.

La “Serenessima”, preceduta dagli appuntamenti di Civitavecchia, Genova e Bari, sarà quindi la cornice dei festeggiamenti e delle premiazioni ai protagonisti del calcio di base, quotidianamente impegnati con passione e spirito di sacrificio, individuati dai Comitati Regionali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

Insieme ai numerosi ospiti ci saranno il Capo di Gabinetto del Comune di Venezia Morris Ceron, il Questore Maurizio Masciopinto e l’Assessore Cultura e Sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari. La moderazione dell’evento è stata affidata alla giornalista sportiva Martina Moscato accompagnata dalla finalista di Miss Italia 2018 Fiorenza D’Antonio.

Come sempre non mancheranno le emozioni veicolate dal cortometraggio “Primi su ogni pallone”. L’opera, realizzata dal regista Onofrio Brancaccio e condivisa nella scrittura con Francesco Caolo, è stata recentemente selezionata dalla giuria internazionale della FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) ed inserita in nomination per le premiazioni finali del 37° World Championship Final, del prossimo 30 ottobre a Milano.