Serve un piano d’azione per il territorio

ROVIGO - Guidare e affiancare le amministrazioni locali in un disegno di rilancio del territorio che preveda un ruolo diverso, di lobby e di progettazione del futuro. Questa, secondo Francesco Musco la mission che dovrà darsi il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine già nei prossimi mesi per calibrare un disegno complessivo di interventi strategici venuto a mancare negli ultimi anni.

“Oggi si parla sempre più dell’importanza di essere competitivi - attacca il vicepresidente - e un soggetto di natura pubblica, un’agenzia per lo sviluppo locale, unico nel suo genere quale Consvipo può e deve fare da ombrello per i tanti, piccoli Comuni: è possibile studiare un sistema a geometrie variabili e sono possibili tante declinazioni, un territorio come il Polesine con il Delta e i due maggiori fiumi italiani contiene già al suo interno elementi di eccezionalità su cui puntare. In proposito - prosegue Musco - penso ad un nuovo modello di turismo ambientale, multistagionale, con infrastrutture a basso impatto e capace di scommettere su mobilità lenta e un diverso sistema di ricettività: non dobbiamo inventare nulla, già nel PTCP in vigore la Provincia di Rovigo aveva fornito un progetto di territorio e di qui possiamo ripartire andando oltre e avviando ad esempio sinergie sulle vie d’acqua con il sud della Lombardia e il mantovano, siamo pur sempre il loro accesso naturale al mare...”.

Per Musco la parola chiave resta in ogni caso Area Vasta: “Un territorio a bassa densità abitativa e parcellizzato in così tante amministrazioni non può che guardare ad una regia capace di fare da sintesi e raccordo: il futuro del Consorzio sta in questo, sono finiti i tempi dei fondi a pioggia che arrivavano per tutti. Se vogliamo tornare ad essere attrattivi dobbiamo individuare progettualità condivise per poter avere appeal e competere a tutti bandi disponibili: la programmazione del settennato 2014/2020 è di fatto chiusa e vede il Polesine in gran parte fuori. Dobbiamo iniziare a lavorare insieme, adesso, e farci trovare pronti per la prossima”.

Di qui la necessità di fare squadra, “senza rincorrere vecchi modelli di sviluppo desueti ma piuttosto orientando le progettualità ai temi dell'Agenda 2030 e della resilienza avviando una vera e propria transizione culturale ed economica del Polesine; va fatta rete con tutte le istituzioni individuando pacchetti progettuali sul fronte regionale, in primis tramite i fondi Por Veneto. Il Comune capoluogo - incalza il vicepresidente - che per lungo tempo non ha beneficiato di progetti comunitari (solo di recente, dopo un decennio di digiuno, è finalmente inserito in un progetto Italia-Croazia standard, ndr) ma anche e soprattutto la stessa Fondazione Cariparo, in questa direzione possono essere partner di rilievo e recitare un ruolo di attori protagonisti per costruire insieme una vera piattaforma di rilancio. L’importante è non perdere altro tempo o gettare al vento occasioni d’oro come successo invece a suo tempo con i fondi Adriatic LNG: potevano diventare una scintilla per riaccendere il motore e invece sono stati spalmati senza una strategia complessiva di Area Vasta. Insomma, serve un piano d’azione e serve subito...”.