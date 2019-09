Anche un’azienda polesana al grande mercato contadino 

BOLOGNA - Al più grande mercato al mondo a “km zero” che andrà in scena a Bologna da oggi (venerdì 27 settembre, ndr) a domenica 29 settembre esporrà i suoi prodotti anche una delle aziende di Campagna Amica Rovigo. Si tratta della società agricola Moretto di Cassella (Porto Tolle) che, dopo aver vinto la fase regionale dell’Oscar Green di Coldiretti Veneto, volerà al grande mercato contadino organizzato a Bologna questo fine settimana.

Da piazza dell’Otto Agosto al parco della Montagnola passando per piazza XX Settembre andrà in scena il primo villaggio “plasticfree” dedicato alle origini del made in Italy. Si potrà vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nelle fattorie didattiche e negli agriasili, nelle zone dedicate alle degustazioni di olio, vino e birra, a lezione di agrocosmesi, nella parte riservata alle innovazioni proposte dai giovani agricoltori e, ovviamente, immersi nello street food più grande che abbiate mai visto.

Saranno 3 giorni di manifestazione per un incontro diretto tra agricoltori, società e istituzioni, ma anche studiosi, esperti e artisti, in nome della sostenibilità e della protezione del Made in Italy. Sarà tutto molto green, con un tuffo nel passato grazie ai sapori genuini. L’entrata è completamente gratuita.