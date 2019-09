Si comincia a fare sul serio

ROVIGO - Non sarà un match facile, per diversi motivi. Ad inizio stagione la FemiCz Rovigo non è ancora al completo, in viale Alfieri si stende ancora l’arrivo del pilone sudafricano Mienie (LEGGI ARTICOLO) e soprattutto una seconda linea di peso. Proprio in quel reparto coach Umberto Casellato, a Firenze nel primo turno di Coppa Italia, schiererà Mantovani e capitan Ferro.

Scelta obbligata anche in mediana, dal primo minuto gioca Menniti-Ippolito (esordio in rossoblù in una partita ufficiale), James Ambrosini è stato tenuto prudenzialmente a riposo per un problemino alla schiena, ma niente di grave per fortuna.

Squadra di Presutti e Basson (grande ex di turno con Maran, Venco ed altri), che ad inizio campionato scorso fece il colpaccio proprio al Battaglini, si giocherà a campi inversi, e il “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” sabato 28 settembre (calcio d’inizio alle ore 16) potrebbe essere una trappola per i rossoblù. I precedenti sono in favore dei rossoblù, ma le diverse defezioni potrebbero, nel corso del match, nascondere diverse insidie. Tra i ritorni importanti quelli di Massimo Cioffi che ha smaltito l’infortunio alla mano rimediato in casa Zebre, esordio da titolare per Citton che avrà le chiavi della mischia e Mastandrea all’ala con Ruggeri in terza linea.

“Iniziamo ufficialmente la stagione - commenta coach Casellato - e questo per noi deve essere un grande stimolo. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, ma così formulata, lo è per tutti. Le prime due giornate infatti, sono prima dell'inizio del Campionato e sono partite che vogliono vincere tutti, gli scorsi anni era invece collocata nel mezzo del Campionato dove le squadre pensavano più a far riposare i giocatori impiegati di più. Andremo a Firenze, squadra ostica, in un campo difficile, ma vogliamo iniziare con la mentalità giusta. Fare la formazione per noi è stato veramente difficile, perchè tutti si stanno allenando molto bene.”

Pre-campionato che ha visto i Bersaglieri vincere con fatica con le Fiamme Oro, e perdere con il Calvisano, in un match vero, a Badia Polesine. Ma le amichevoli sono fatte per provare, da sabato 28 settembre si comincia a fare sul serio.

Sarà Emanuele Tomò (Roma) ad arbitrare il match coadiuvato dai giudici di linea Matteo Liperini (Livorno), Fabio Arnone (Pisa) e dal quarto uomo Massimo Celli (Arezzo).

FemiCz Rovigo: Odiete, Mastandrea, Antl, Angelini, Cioffi, Menniti-Ippolito, Citton, Vian, Ruggeri, Lubian, Mantovani, Ferro (cap.), Pavesi, Momberg, Rossi. A disposizione: Nicotera, Cadorini, D’Amico, Parolo, Michelotto, Visentin, Moscardi, Modena.



