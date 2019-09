Polesine presente con tre società

FELTRE (BL) - Giornata da ricordare quella di domenica scorsa per circa cinquanta giovani sportivi polesani. A Feltre si è tenuta la tradizionale Festa regionale di lancio dei Centri Coni di Orientamento e Avviamento allo sport. Il centro storico della città bellunese è stato invaso da giovani provenienti da tutto il veneto reduci dalla precedente edizione del progetto del Coni Veneto finlizzato all’interscambio di professionalità ed esperienze tra le varie discipline sportive.

Il Polesine ha partecipato con tre società delle sette protagoniste dei recenti Centri di orientamento e avviamento allo sport: Qui Sport Trecenta, Basket Badia e Confindustria Atletica Rovigo. Un pullman di giovani sportivi, organizzato dal Coni Point di Rovigo, si è messo in marcia dall’alba per partecipare alle tante attività organizzate. La mattinata è stata dedicata ad attività promozionali che hanno messo l’una di fronte all’altra le province partecipanti: ne sono uscite avvincenti sfide sugli otto campi da gioco allestiti nel cuore della città. Poi durante il pomeriggio ogni bambino ha avuto la possibilità di cimentarsi in una delle tante discipline proposte: dall’arrampicata al parapendio, dalla ginnastica al tiro con l’arco, dal calcio alla pallavolo e molti altri sport ancora.

A guidare la spedizione rodigina Enrico Pozzato, coordinatore tecnico del Coni Point di Rovigo e formatore per il progetto Centri Coni a livello provinciale: “E’ stata una bella occasione per aprire nel migliore dei modi un’altra edizione di un progetto che anche nella nostra provincia sta dando ottimi risultati – osserva - Attraverso i Centri Coni le società hanno la possibilità di intrecciare le loro competenze e scambiare per qualche ora i loro tesserati. Ai tecnici vengono garantiti momenti di formazione provinciale e regionale, mentre i ragazzi iscritti a ogni società vengono coinvolti a rotazione in discipline diverse da quelle abitualmente svolte”.