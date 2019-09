C'è il derby rodigino in prima categoria

ROVIGO - Quarta giornata di campionato di prima categoria che si giocherà alle ore 15.30 di domenica 29 settembre, con diversi incontri di spicco, uno tra tutti quello tra. Il primo con la voglia di vincere ancora dopo il rotondo 5 - 1 rimediato in casa dei Colli Euganei, mentre il Granzette è in piena crescita e ha tutta la voglia di continuare a far bene in questo campionato. Il Granzette dovrà fare sicuramente a meno di Natali squalificato.è alla ricerca dei primi punti in classifica, anche se il calendario non aiuta e gli squalificati ancora meno, infatti contro la Solesinese non saranno presenti Tita e Tiozzo. Una sfida difficile per i ragazzi di Stefano Bergo, che devono fare una prova di forza per ottenere la vittoria finale in trasferta.che in questo momento gode di buona salute, mentre la squadra di mister Luca Boldrin cerca anch'essa il primo trionfo in campionato, anche se la crescita è reale, visto che con il Borgo Veneto si è vista una partita di tutto rispetto; mancherà sicuramente Mazzucco.finalmente rimesso a nuovo e pronto a ospitare numerose partite della propria squadra per tutto il campionato; da ricordare infatti che il campo melmoso aveva messo in seria difficoltà la formazione loredana nelle sue gare casalinghe la scorsa stagione. L'avversario sono i Colli Euganei. Mancheranno certamente Socciarelli e Penzo per infortunio.per una gara di riscatto dopo le due sconfitta e il pareggio di questo due settimane.







Stefano Spano





4. giornata prima categoria girone D

CAVARZERE - BORGO VENETO

FIESSESE - LA ROCCA

ROVIGO - GRANZETTE

TAGLIOLESE - BASSA PADOVANA

VILLA ESTENSE - UNION VIS

SOLESINESE - PETTORAZZA GRIMANI

LOREO - COLLI EUGANEI

MONSELICE - ABC