Successo per il Veneto Legge ad Adria

ADRIA (Rovigo) - È stata un’edizione intensa e partecipata quella del "Veneto Legge 2019" ( LEGGI ARTICOLO ), che ha visto protagonista la lettura declinata in tutte le sue forme e accezioni. A porre l’accento sulla cultura sono stati enti e associazioni che a vario titolo hanno organizzato, sotto l’egida del patrocinio comunale, diverse manifestazioni che avevano come protagonista il libro, come forma di accesso a mondi e universi culturali diversi.“L’organizzazione del Veneto Legge – afferma la consigliera delegata agli eventi culturali Oriana Trombin – ha richiesto grande impegno, abbiamo iniziato già qualche mese fa a mettere in moto la macchia affinché i singoli eventi potessero incastrarsi armonicamente tra loro”.Tra i temi trattati la luna, in occasione del 50° anniversario dallo sbarco avvenuto nel 1969, Leonardo da Vinci che festeggia quest’anno il 500° compleanno e il territorio con la sua vivacità e fermento culturale. In atrio del comune, alle 18, è stata infatti inaugurata la prima postazione diinserita nel circuito post book - lettura collaudata attuato dall’aprile 2019 da associazione culturale Incipit.ve, club del libro Librer-v-ia! e dall’associazione di promozione sociale "la tartaruga e la formica".“La giornata all’insegna della cultura è stata completata con la presentazione al Museo d’Arte Adria e Delta (Maad) del numero 21 di Rem, che ha inaugurato la nuova periodicità quadrimestrale della rivista e ha proposto come sempre una girandola di storie, approfondimenti, interviste, immagini per parlare di cultura e territorio”.