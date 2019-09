I Bersaglieri vincono a Firenze allungando nel finale

FIRENZE - Tra capovolgimenti di fronte, sorpassi e controsorpassi, la prima partita ufficiale della stagione ha regalato parecchie emozioni al Ruffino stadium di Firenze. In campo I Medicei e la FemiCz Rovigo di coach Casellato, che alla fine hanno portato a casa il match di Coppa Italia imponendosi 23-31 (0-4).

Decisivi due errori di Newton nel finale (cosa assai rara) e il piede caldo di Menniti-Ippolito, che dalla piazzola ha segnato i punti che servivano per tornare dalla Toscana con la vittoria. Ma il vero man of the match è Diego Antl, sua l’azione decisiva nella ripresa al 2’ minuto che ha consentito a David Odiete di marcare indisturbato in mezzo ai pali per il primo sorpasso. Argentino che quando si mette in moto è difficilmente arginabile, il sottomano con cui ha liberato l’estremo dei Bersaglieri è sicuramente di alta scuola.

Per il resto la solita partita di inizio stagione, tanti gli errori, palloni persi frutto di imprecisione e frenesia, ma quando le giocate riescono i Bersaglieri al largo hanno sempre una marcia in più. Nota dolente sull’aspetto difensivo, come evidenziato contro il Calvisano in amichevole, la FemiCz troppo spesso si fa perforare facilmente, un aspetto su cui bisognerà lavorare. Bene Menniti-Ippolito all’apertura, un ruolo che probabilmente mette in luce le caratteristiche del padovano, Odiete e Antl garanzia sempre e comunque, per il resto c’è ancora da lavorare.

La cronaca. Pronti via è Newton a portare avanti la formazione di Presutti e Basson, 3-0. FemiCz Rovigo che in avvio rinuncia a piazzare anche da posizione agevole, Cioffi gioca velocemente ma l’azione sfuma, e una touche sui cinque metri non viene sfruttato a dovere dal pack.

Al 14’ bella azione de I Medicei con Biffi che pesca Tuculet che all’esordio segna in mezzo ai pali, Newton trasforma, 10-0. Padroni di casa che prendono possesso del territorio, l’indisciplina dei Bersaglieri costa 3 punti, al 30’ il vantaggio è di 13-0.

Rovigo si scuote, azione veloce, Odiete si mette in moto e la difesa toscana viene perforata come il burro, al 35’ il risultato si fissa sul 13-7 dopo la facile trasformazione di Menniti-Ippolito.

Nella ripresa Antl rompe gli indugi, al 2’ sgroppata vincente e palla ad Odiete per la doppietta personale, 13-14 dopo la trasformazione di Menniti-Ippolito.

Elia Venco, uno dei tanti ex di turno (Menon, Brancoli, Biffi, Panetti e Maran gli altri, oltre a coach Basson), si inventa una meta sfruttando la propria velocità sulla linea dell’out. La terza linea si presenta al Ruffino stadium come meglio non poteva andando a marcare dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo (20-13 dopo la trasformazione di Newton).



Al 12’ è ancora il piede di Menniti-Ippolito a riportare sotto i Bersaglieri, al 22’ la meta di Vian per il controsorpasso. La FemiCz Rovigo sfrutta un buon possesso installandosi nei 22 de I Medicei, dopo aver provato a cercare un varco, l’apertura al largo per la forte terza linea dell’Italseven, che con uno scatto fulmineo schiaccia sulla bandierina. Menniti-Ippolito sbaglia l’unico tentativo dalla piazzola da posizione impossibile, 20-22.

A 10’ minuti dal termine ancora indisciplina per la FemiCz, Newtown punisce i Bersaglieri dalla piazzola, 23-22. Passano pochi secondi e Menniti-Ippolito rimette la freccia con un poderoso piazzato da 40 metri. Ennesimo controsorpasso, 23-25.

Newton accusa il colpo, non converte due occasioni, una veramente clamorosa, e al contrario l’apertura del Rovigo non manca un colpo allungando ulteriormente dalla piazzola per il definitivo 23-31.

“Dovevamo portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto. Se vogliamo vedere la partita dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno è che abbiamo giocato - commenta coach Casellato - abbiamo messo energia e soprattutto abbiamo portato a casa una partita che ad un certo punto non era così scontata. Dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto, i primi 30 minuti avevamo un dominio totale di fonte del gioco e di possesso però eravamo 13 a 0 per loro. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della fase realizzativa, era successo anche con le amichevoli contro le Fiamme Oro e Calvisano, siamo poco efficaci sull’ultimo passaggio ed è una cosa da migliorare. Le vittorie servono per andare avanti nel nostro obiettivo, per il morale e per lavorare meglio. “

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 28 settembre

Coppa Italia girone B, I giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 23 - 31 (13 -7)

Marcatori: p.t. 5’ cp Newton (3-0); 14’ m Tuculet tr. Newton (10-0); 31’ cp Newton (13-0); 36’ m Odiete tr Menniti Ippolito(13-7); s.t.42’ m Odiete tr Menniti Ippolito (13-14); 49’ m Venco tr Newton (20-14); 52’ cp Menniti Ippolito (20-17); 62’ m Vian (20-22); 70’ cp Newton (23-22); 72’ cp Menniti Ippolito (23-25); 80’ cp Menniti Ippolito (23-28); 80’+2 cp Menniti Ippolito (23-31).

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Mattoccia (65’ Bientinesi), Menon, Rodwell (58’ Panetti), Biffi; Newton, Rorato (44’ Esteki); Greeff, Boccardo, Brancoli (44’ Venco); Maran (cap.) (50’ Signore), Chiappini; Battisti (66’ Sassi), Giovanchelli (58’ Schiavon), De Marchi (44’ Zileri)

All. Presutti-Basson

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: Odiete; Mastandrea (34’ Modena, 53’ Moscardi), Antl, Angelini, Cioffi; Menniti Ippolito, Citton; Vian, Ruggeri, Lubian; Mantovani (47’ Parolo) , Ferro (cap.); Pavesi, Momberg (47’ Cadorini) , Rossi (64’ Pomaro, 67’ Pavesi)

All. Casellato-Properzi

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Fabio Arnone (Pisa)

Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo)

Calciatori:Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/7; Menniti Ippolito (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta) 6/7;

Note: pomeriggio soleggiato, circa 26°. Campo in ottime condizioni. Spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 0; FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 4;

Man of the Match: Diego Antl (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta)

Coppa Italia – Pool A – I giornata – 28.09-19

IM Exchange Viadana 1970 – Valorugby Emilia 34-23 (5-1)

Classifica: IM Exchange Viadana punti 5; Valorugby Emilia 1; Sitav Lyons Piacenza* 0

______________

Coppa Italia – Pool B – I giornata – 28.09-19

Toscana Aeroporti I Medicei - Femi CZ Rugby Rovigo 23-31 (0-4)

Classifica:Femi-CZ Rovigo punti 4; Toscana Aeroporti I Medicei e HBS Colorno* 0

______________

Coppa Italia – Pool C – I giornata – 28.09-19

Lafert San Donà - Argos Petrarca Rugby 6-41 (0-5)

Classifica:Argos Petrarca Padova punti 5; Lafert San Donà e Mogliano Rugby* 0

______________

Coppa Italia – Pool D – I giornata – 28.09.19

Lazio Rugby 1927 – Fiamme Oro Rugby 21-27 (1-5)

Classifica: Fiamme Oro Rugby punti 5; Lazio Rugby 1927 0

*una partita in meno