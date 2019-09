Il Flag arriva a Porto Tolle

PORTO TOLLE (Rovigo) -I Flag (fisheries local action group) sono organismi voluti dall’Unione Europea e che operano a livello locale a supporto dei settori della pesca e dell’acquacoltura, attraverso una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e con specifici piani di Azione. I seminari nazionali dei Flag sono appuntamenti periodici, di confronto e lavoro, organizzati dalla rete nazionale dei Flag italiani di concerto con l’autorità di gestione del fondoeuropeo per gli affari marittimi e la pesca afferente al ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Dopo gli appuntamenti di Orbetello, Trieste, Pescara, Cetara, Roma e Noto, il seminario nazionale per la sua settima edizione si sposta nel territorio del Flag Gac Chioggia e Delta del Po sotto l’egida della Regione del Veneto che sostiene interamente l’evento.“Riconosciuta l’importanza di questi momenti di confronto delle esperienze e in generale di crescita per le specifiche strategia di sviluppo locale messe in campo dai diversi Flag del paese - afferma il presidente Roberto Pizzoli - con la fondamentale collaborazione dell’assessore all’agricoltura, caccia e pesca della Regione del Veneto, Giuseppe Pan, abbiamo pensato di portare la discussione nazionale nel nostro territorio, nel compartimento marittimo di Chioggia e fra le eccellenze di marinerie, prodotti e sistemi di produzione della pesca e dell’acquacoltura che ci caratterizzano".Concludendo: "Il programma del VII Seminario è articolato in una serie di attività che si svolgeranno nelle tre giornate, da martedì 1 a giovedì 3 ottobre, organizzate rispetto alle diverse tipologia di acqua, zonee sistemi di pesca e di produzione che caratterizzano il Compartimento Marittimo di Chioggia.