La vita di Leonardo Da Vinci secondo gli studenti dell’Itse Colombo

PORTO VIRO (ROVIGO) - Venerdì 27 settembre 2019 in sala Eracle, nell’ambito dell’ iniziativa “Il Veneto legge”, promossa dall’assessorato alla cultura del Veneto e in collaborazione con la sezione regionale dell’associazione Italiana biblioteche, l’Ufficio scolastico regionale, l’Associazione Librai Italiani, il sindacato italiano Librai e Cartolai; si è tenuta una maratona di lettura, organizzata su proposta della responsabile del servizio biblioteca della Città di Porto Viro, Lara Mantovani.

La manifestazione, giunta ormai alla sua terza edizione, ha come scopo quello di promuovere la lettura leggendo per bambini, adulti, anziani e ragazzi nelle scuole, in biblioteca, in libreria o in qualsiasi luogo sia possibile organizzare momenti di incontro.

L’evento ha coinvolto otto studenti frequentanti il triennio dell’Itse “C. Cristoforo” di Porto Viro, seguiti dalle docenti di lettere Rossi e Visentin che, in veste di lettori, hanno condotto una performance di lettura collettiva sulla “Vita di Leonardo” rivolta agli alunni delle classi seconde dell'istituto comprensivo di Porto Viro che hanno partecipato, in qualità di spettatori attivi.

I ragazzi dell’ Itse “C. Cristoforo”, Marta Ballo e Riccardo Tiengo della classe 3A, Chiara Pregnolato della classe 4A, Eva Duò e Boscolo Cegion Niccolò della classe 3B, Elena Ferro della classe 4B, Samuele Bruzzese e Anna Marangoni della classe 5B, oltre a condurre un prima fase sulla vita di Leonardo, hanno descritto ai giovani studenti alcune delle sue principali opere: Il Battesimo di Cristo, L’Annunciazione, La Dama con l’ermellino, l’Ultima cena e la Gioconda, accompagnandoli in un coinvolgente percorso artistico. In chiusura, lettori, giovani spettatori e insegnanti, si sono alternati nella lettura di frasi e aforismi attribuiti al grande maestro con particolare coinvolgimento di tutti i presenti.

La dirigente scolastica, Cristina Gazzieri: “E’ stato un momento di incontro e confronto sicuramente significativo, senza trascurare che fra le varie discipline studiate dai nostri ragazzi del triennio dell’indirizzo turistico-sportivo di Porto Viro, è previsto lo studio di “arte e territorio” che ha fra gli altri, come obiettivo, quello di sviluppare proprio la conoscenza dei linguaggi artistici, inserendoli nel contesto storico generale che li ha generati.”