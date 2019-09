Barella rischia l’esonero: “Facciamo sempre gli stessi errori”

PORTO TOLLE (Rovigo) - “Due errori veramente troppo pesanti e decisivi hanno fatto la differenza in questa partita, oltre ad una disattenzione sul terzo gol che ci è costata cara”. Esordisce così il mister Matteo Barella dopo una sfida che la sua squadra ha comunque ben giocato e che purtroppo non ha saputo portare a casa almeno con un pareggio, che sarebbe stato meritato.

“Nei primi venti minuti della partita abbiamo provato a fare la partita, ma se non si fa gol non si vincono le partite, per cui dobbiamo fare solo un mea culpa e cercare di portare a casa più punti possibile nelle prossime sfide”. Proseguendo poi: “Penso che nel primo gol l’errore sia stato di Bala, mentre nella seconda rete è chiaro il fatto che Sarr si sia lasciato sfuggire Beltrame; infine Lo Sicco poteva essere fermato da Pasi, che non lo ha fatto”.





Aggiungendo: “Proprio Pasi è entrato al posto di Mortaro che non stava bene e sinceramente mi aspettavo molto di più e effettivamente non ha fatto bene”.

Concludendo: “Ogni partita ci dicono che facciamo bene, che abbiamo un buon gioco, che siamo bravi, ma alla fine non portiamo a casa il risultato che vogliamo”. “Adesso pensiamo a Chions e ad allenarci nel migliore dei modi, perché abbiamo bisogno di punti”.

Insomma, una situazione strana per questo Delta Porto Tolle, fermo a 5 punti in confronto allo scorso anno che ne aveva ben 7 nonostante le tante difficoltà. Lo stesso Barella a fine partita ha avuto una lunga chiacchierata con Lorenza e Mario Visentini, per cui non si esclude che durante la settimana la società possa valutare la posizione dello stesso mister, anche se, per ora, rimane lui alla guida della formazione deltina.

