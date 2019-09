La prevenzione funziona, zero casi di West Nile in Polesine

ROVIGO - Dopo i numerosi decessi dello scorso anno la West Nile in Polesine non fa più paura. Poderoso intervento di prevenzione da aprile 2019 in tutti i Comuni dell’Azienda Ulss 5 Polesana, con una disinfestazione capillare operata dalle due ditte incaricate, Tecnoambiente snc per l’Alto Polesine e Biblion srl per il Medio e il Basso Polesine. Sono stati eseguiti 5 cicli di trattamento delle caditoie (in media circa 74.000 caditoie trattate ad ogni ciclo); 11 cicli di intervento nei fossati (in media circa 95 Km di fossati bonificati in circa 188 ore di intervento ad ogni ciclo).

Ad esso è stato associato il monitoraggio continuo dell’effettiva presenza degli operatori secondo il calendario tramite le piattaforme di geo-localizzazione GPS; 20 sopralluoghi e verifiche di conformità delle attività secondo quanto previsto dal capitolato tecnico. La Società di consulenza entomologica Entostudio srl ha effettuato 52 verifiche di efficacia del trattamento larvicida nelle caditoie e nei fossati, che hanno interessato 49 dei 51 Comuni dell’Azienda Ulss 5.

Oltre alla sorveglianza entomologica ordinaria effettuata dall’IZSVe con 10 trappole disposte in aree rurali della provincia, il Sisp dell’Azienda Ulss 5 Polesana effettua una sorveglia aggiuntiva sperimentale mediante 10 trappole posizionate in parallelo nelle aree urbane, per analizzare la differenze tra la densità delle zanzare registrate in area urbana rispetto a quella rurale, al fine di consentire il monitoraggio indiretto dell’efficacia dei trattamenti antilarvali e per attivarsi in caso di rilevante incremento della densità in area urbana.

Un massiccio intervento fatto anche di sensibilizzazione e campagne di informazione puntali con opuscoli e locandine nelle Case di Cura, Centri di Servizio per Anziani, Ospedali e Punti Sanità, Mmg/Pls e Comuni sulle regole da adottare per combattere le zanzare. Importante è stata anche la collaborazione con Federfarma Rovigo con lo sconto del 20 per cento sul prezzo di etichetta dei prodotti larvicidi.

A Rovigo e provincia nel 2018 i casi di febbre West Nile sono stati ben 45 (confermati 38), nel Veneto 257 (197). Sorprendente il risultato per il 2019, a Rovigo e provincia zero casi sospetti, in Veneto 22, la prevenzione funziona. Un ottimo risultato ottenuto dall’Ulss 5 Polesana del direttore generale Antonio Compostella.