In vendita i biglietti per Pintus

ADRIA (Rovigo) - Angelo Pintus, con il suo “Destinati all’estinzione”, si esibirà al teatro comunale di Adria il 6 - 7 dicembre, testimoniando che il Polesine può essere un efficiente e suggestivo palcoscenico per le date dei tour di artisti nazionali.

Gli eventi del one man show ad Adria hanno motivato lo stare insieme di eccellenze della città etrusca, come la Pro Loco di Adria, con il nuovo servizio di biglietteria elettronica VivaTicket (grazie all’affiancamento della Dal Vivo Eventi) e dalla comunicazione promossa da oltre 100 soci, negozi, dell'associazione Adriashopping e del centro commeciale il Porto.

L’agenzia DalVivo Srl,www.dalvivoeventi.it,promotore di spettacoli nel Veneto e oltre, è convinta che il Polesine abbia tutte le caratteristiche per rappresentare un riferimento per gli spettacoli di alto valore culturale e con significative presenze di pubblico.