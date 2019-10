Il sindaco di Stienta Bruno Mini non c'è più

STIENTA (Rovigo) - Ha lottato fino all’ultimo istante contro una malattia violenta, ha combattuto con la determinazione che ha caratterizzato ogni battaglia affrontata sia a livello personale, sia nell’ambito politico, ma alla fineCarlo Bruno Mini entra nei primi anni Settanta nella Figc, Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani e, quasi contestualmente, nel direttivo di sezione del Pci stientese. Segretario locale,​Al termine del mandato, è il 1981, è eletto consigliere provinciale e, successivamente, dal 1983 al 1993 è membro della segreteria provinciale del Pci prima, del Pds poi e​ in quest’ultima esperienza svolge il ruolo di responsabile organizzativo.il percorso di impegno si chiude con l’incarico di direttore in una​ cooperativa di surgelazione presente sul​ territorio e l’entrata nei quadri organizzativi di Polesine Acque​ con l’obiettivo di costruire l’unione tra i comuni nei servizi di erogazione.sempre nel solco dell’affermazione dei valori cardine della sua esperienza politica.“Ricordo con emozione le​ campagne per i referendum, guidate con passione e spirito fortemente democratico. In particolare quella per il divorzio, alla quale partecipava attivamente anche la​ sorella di Bruno, Sonia”.​“Un grande amico, costantemente attento​ ai bisognosi attraverso la vicinanza alla Caritas parrocchiale”, e da​ Gianmichele​ Pavanelli, ex segretario del Partito Socialista: “Quante battaglie, lui nel Pci, io nel Psi, sempre nel rispetto reciproco. Ultimamente lo frequentavo spesso, era piacevole scambiare con lui pensieri, opinioni, fare ragionamenti.“Bruno Mini, sindaco e uomo, deve ricevere il saluto sincero di tutta la comunità.​A Bruno Mini vicino di casa, sempre foriero di parole buone e sorrisi, va il​ mio​ più affettuoso dei ricordi”.parenti e amici e​ le tante donne e i tanti uomini che hanno condiviso con lui un pezzo importante della storia del paese attraverso l’impegno politico, il senso di appartenenza e la militanza.​