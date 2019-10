Nel fine settimana partono i campionati 

ROVIGO - Manca poco per ripartire con la nuova annata sportiva federale della pallavolo polesana. Ad inaugurare la stagione saranno già da domani (venerdì 4 ottobre) le squadre impegnate nella sesta edizione del Trofeo Coppa Rovigo. A novembre, poi, inizieranno i campionati di Prima, Seconda e Terza divisione. Le formazioni allo start di partenza:

Coppa Rovigo femminile: Venerdì 4 ottobre partirà la Coppa Rovigo femminile, a cui hanno aderito quindici squadre di altrettante società che si sono iscritte per la nuova stagione ai campionati di Prima e Seconda divisione femminile. La formula prevede la divisione delle quindici formazioni in tre gironi: il girone A è composto da Project Star Volley-Mantovani Global Serv, Adria Volley, Volley Ball Polesella, Volley Ariano e Polisportiva San Pio X. Il girone B è composto da Vilcos Volley, Crg Villadose, Polisportiva Grignano-Santa Fe’, Gs Fruvit e Asaf Cecchetti Sedie. Il girone C è composto da Volley Bagnolo di Po-TVA, Polisportiva Qui Sport Futurvolley Seconda divisione, Pallavolo Occhiobello, Giuseppe Avanzo-Pallavolo Badia e Gs Volpe-Sicell. In questa competizione si svolgeranno gare di sola andata, nei giorni di venerdì dal 4 ottobre al primo novembre. I quarti di finale si giocheranno venerdì 15 novembre, le semifinali venerdì 31 gennaio 2020, mentre la finale si terrà il 23 febbraio 2020. La squadra vincitrice della Coppa Rovigo femminile accederà alla fase regionale della Coppa delle Province del Veneto.

Campionati di Serie femminile: Al termine delle fasi di qualifica di Coppa Rovigo partiranno tutti i principali campionati di serie: Prima, Seconda e Terza divisione maschile e femminile. La Prima divisione femminile sarà composta da un organico di nove squadre: Volley Ball Polesella, Giuseppe Avanzo – Pallavolo Badia, Gs Fruvit, Adria Volley, Polisportiva San Pio X, Vilcos Volley, Pallavolo Occhiobello, Asaf Apollinarese Fenil Del Turco-Cecchetti Sedie, Volley Bagnolo di Po-TVA che affronteranno un girone unico con gare di andata e ritorno per determinare il campione territoriale che accederà alla prima serie regionale, la serie D, con partenza il 29 novembre 2019 e termine il 24 aprile 2020. La Seconda divisione femminile sarà composta da un organico di nove squadre: Volley Ball Polesella, Crg Villadose, Gs Volpe - Sicell, Polisportiva San Bortolo, Vilcos Volley, Polisportiva Qui Sport-Futurvolley Seconda divisione, Volley Ariano, Project Star Volley-PSV Commerciale Ferramenta e Asd Grignano Santa Fe’, che affronteranno un girone unico con gare di andata e ritorno per determinare il campione territoriale che accederà alla Prima divisione. Anche questo campionato inizierà il 29 novembre 2019 e terminerà il 24 aprile 2020 La Terza divisione femminile sarà composta da un organico di dieci squadre: Gs Tor Castelmassa, Polisportiva Città di Lendinara, Adria Volley, Volley Api, Polisportiva San Bortolo, Asaf Cecchetti Sedie, Project Star Volley-Varisco Pompe, Real Pontecchio, Polisportiva Papozze Volley 2009 e Nuova Rovigo Volley, che affronteranno un girone unico con gare di andata e ritorno per determinare il campione territoriale che accederà alla Seconda divisione. La prima giornata si giocherà il 30 novembre 2019, il campionato terminerà il 25 aprile 2020.

Campionati di Serie maschile: La Prima e Seconda divisione maschile sono interterritoriali con le province di Padova e Venezia e con la provincia di Verona. Parteciperanno alla Prima divisione maschile su Verona la società Polisportiva Qui Sport e su Padova la società Adria Volley (neo promossa), mentre parteciperanno alla Seconda divisione maschile su Verona le società Polisportiva Qui Sport e Gs Tor Castelmassa, entrambe con formazioni giovanili Under 23. Tutti i campionati di serie partiranno tra fine ottobre e inizio novembre e termineranno tra i mesi di aprile e maggio 2020.