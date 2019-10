Munerato e Benetti: la battaglia entra nel vivo

ROVIGO -Da Emanuela Munerato e Fabio Benetti la notizia cheche daranno uno stimolo nuovo ed incisivo alla battaglia per ottenere nelle due Regioni una Autonomia vera e non di facciata che vada incontro alle richieste di quasi sei milioni di Lombardi e Veneti, espresse con il Referendum per l’Autonomia.L’alleanza tra forze territoriali, oltre a meglio rappresentare le istanze autonomiste dei cittadini, intende porsi come interlocutore accreditato nei confronti delle Istituzioni e delle forze partitiche tradizionali, vista l’attuale assenza di percorsi credibili per l’ottenimento di una Autonomia che riprenda temi e richieste posti in essere con il voto del 22 Ottobre 2017.