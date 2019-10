Il servizio di doposcuola è particolarmente gradito dalle famiglie

POLESELLA (RO) - Il nuovo anno scolastico nell'Istituto Comprensivo di Polesella è partito con molte novità. Prima fra tutte l'arrivo di una nuova dirigente scolastica, a tempo pieno, la Professoressa Claudia Ciocchetti che si è resa da subito molto disponibile per una proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Si è infatti deciso di istituire un “tavolo per l'istruzione” al quale parteciperanno oltre alla Preside, il Sindaco Leonardo Raito, il vicesindaco Consuelo Pavani che si occupa, tra le altre cose, del sociale e delle politiche della famiglia e la consigliera delegata all'istruzione Silvia Vignaroli. Questo permetterà di avere una situazione sempre aggiornata a tutti i livelli delle situazioni didattiche e delle problematiche riscontrate per una maggiore tutela degli studenti.



La consigliera Silvia Vignaroli fa il punto della situazione: “Dopo una gara l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica durante il tempo prolungato del mercoledì nella scuola primaria - spiega Silvia Vignaroli - è stato appaltato alla ditta Serenissima Ristorazione Spa di Vicenza con centro di produzione pasti a Borsea di Rovigo. Qualche rallentamento nella nuova procedura informatica è stato sopperito da una tempestiva diffusione delle informazioni grazie alle rappresentanti di classe e ai dipendenti comunali. Il servizio di doposcuola, gestito dall’Associazione Lilliput con il patrocinio del Comune, è invece stato attivo sin dal primo giorno con un numero sempre maggiore di iscritti a testimonianza dell’importanza del servizio stesso e del gradimento delle famiglie”.



L’Amministrazione Comunale si è fatta da tramite con l’istituto comprensivo per una serie di progetti che saranno proposti agli studenti: “Tra i primi progetti, in ordine di tempo, a cui la scuola ha aderito con entusiasmo ci sono: un incontro con le classi terze delle medie per parlare di Costituzione; un progetto di Aauser Regionale Veneto denominato "Taci - Teatro, Arte, Cultura, Inclusione contro la violenza sulle donne". Per tutte le classi anche quest'anno, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Polesella, si prevedono incontri per le attività di promozione alla lettura e per la Primaria la partecipazione a progetti promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio del Veneto”.