Omar Barbierato e la gestione sovietica del consiglio comunale secondo Baruffaldi

ADRIA (Rovigo) -Che l'ultimo consiglio comunale fosse stato "strano" e condito con siparietti poco edificanti che hanno compromesso la democraticità dell'assemblea lo si era capito subito ( LEGGI ARTICOLO ).non è piaciuto per nulla a Baruffaldi che dopo aver ascoltato sconsolato le affermazioni del sindaco contro la Lega, la Regione Veneto, e la sua mozione, ha replicato prontamente.- esordisce Baruffaldi - in quanto il pubblico consesso è iniziato con ladel presidente del consiglio, probabilmente troppo indigesti alla maggioranza".Proseguendo poi: "appunto per vederci data la possibilità tra venti giorni di trattare queste tematiche"., facendo mancare il numero legale e impedendo di fatto al consigliere Furlanetto di presentare le proprie interrogazioni, avendo per altro l’esponente di Fratelli d’Italia diligentemente seguito l’indicazione proprio del presidente Bisco di presentare i documenti al termine della seduta, per non interrompere la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno".Poi la parte che più lo ha colpito durante il consiglio: "Nel mezzo abbiamo assistito alla trattazione degli argomenti da parte del sindaco Omar Barbierato, che di fronte alla volontà dell’opposizione di discutere e condividere soluzioni ai problemi che affliggono la città, si è trincerato più volte in questa frase:sia sull’argomento del passaggio a livello di Valliera, che sul ponte Chieppara e sugli alloggi Ater, il sindaco sembra, solo dopo un anno di mandato, aver perso lo spirito combattivo delle passate primavere all’opposizione ed ha preferito addossare colpe e responsabilità generiche al partito di governo regionale piuttosto che intraprendere la strada del dialogo propositivo con i membri del consiglio comunale".Aggiungendo poi una nota sullo stato d'animo del primo cittadino:ma non voler accorgersi che aver presentato a firma di un consigliere Lega gli argomenti di Valliera (mozione corredata inoltre da 150 firme di cittadini; firme e cittadini sottoscrittori che durante il dibattito sono stati denigrati in maniera vergognosa dalla maggioranza) e ponte Chieppara fosse volutamente un segnale, da parte del sottoscritto e del gruppo che rappresento, di voler condividere insieme i problemi e fornire il proprio impegno nel cercare una soluzione, lo trovo disarmante".Sottolineando poi la sua posizione:"Siamo sempre stati pronti concretamente a dare il nostro supporto, disponibilità che il il primo cittadino, nella seduta del consiglio di martedì sera ha esplicitamente rigettato". E rilancia dicendo: "piuttosto che farsi conto degli insuccessi che ogni giorno la città vede subire. Parlo ad esempio della scellerata gestione da parte dell’amministrazione dello stadio Bressan, della casa di riposo, del campo di via Domenico Sampieri, del passaggio a livello di Valliera, le scuole elementari di Baricetta, il bando sui venerdì d’estate uscito a maggio che ha di fatto compromesso e ritardato l’organizzazione degli eventi,; per citare solo i primi casi che mi vengono in mente".Concludendo:Grandi questioni si prospettano presto all’orizzonte di Adria: la difesa delle nostre scuole, la pianificazione del territorio, il ruolo di Adria nel Delta, le politiche per l’aiuto al lavoro ed al commercio, il turismo, i trasporti, se il sindaco e la propria maggioranza continueranno nel proprio modo di operare e rapportarsi, rifiutando per ragioni di ‘’bandiera’’ un dialogo privilegiato con chi nelle sedi regionali prenderà queste decisioni