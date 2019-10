Rovigo dall'alto è bellissima

ROVIGO -e con alcuni visitatori che provarono anche il. Proprio la promozione di questa attività è il principale obiettivo del "Baldi", farne conoscere il piacere, le sue sfaccettature e anche la tecnologia che consente all'uomo di guardare il mondo dall'alto.Il presidente della Provincia Dall'Ara ha sottolineato la sua passione per il volo e il feeling che si è instaurato con l'Aeroclub di Rovigo, ricordando come altre iniziative siano state attuate insieme. Altrettanto interesse ha manifestato l'assessore Alberghini che ha poi evidenziato l'importanza di giornate come questa che consentono di far conoscere delle attività e le realtà della città, così come la possibilità per le famiglie di vivere insieme una giornata diversa per la proposta culturale e sociale che rappresenta e sono stimolo di crescita per tutti.La parola è passata poi al. "Invitiamo tutti gli interessati, ma anche semplicemente le famiglie, a venirci a trovare e magari provare se la passione che hanno dentro può trasformarsi in realtà. Perché volare consente anche di vedere i Polesine da un'altra prospettiva e rendersi conto di quanto sia affascinante. Abbiamo una scuola di volo certificata e anche l'aviosuperficie è riconosciuta dall'Enac.". Gran parte degli incidenti che accadono e che hanno coinvolto piccoli aerei, definiti ultraleggeri, in realtà hanno toccato il mondo dell'aviazione generale.Egualmente hanno osservato il fascino dell'osservare il mondo e questo territorio dal cielo, ma anche come ci sia un riflesso sociale del volo uiltraleggero. Merlo, per esempio, ha ricordato come in un maxi incidente in autostrada, i soccorsi sanitari per vedere da quale punto della campagna potessero raggiungere da vicino il punto dell'incidente, si avvalsero proprio dell'aiuto di un ultraleggero. Oltre a ciò,, per poi divertirsi nella pista adiacente all'aviosuperficie. La sezione dell'Aeroclub organizza, poi, frequenti manifestazioni e gare di livello nazionale. "".L'Aeroclub di Rovigo, che ha un centinaio di soci più o meno equamente divisi tra piloti e modellisti, è un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la diffusione della passione del volo, come detto. Ha una club house, con sala didattica per la scuola di volo, e due hangar, nonché una flotta di due Tecnam P92 usati sia per la scuola, che per l'uso dei soci. Tutti, a partire dagli istruttori, sono volontari e questo fa sì che sia il costo della scuola di volo (ultraleggeri e modelli), che l'uso degli aerei sociali, sia a tariffe contenute rispetto alle altre realtà esistenti.