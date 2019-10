Un passo avanti per la messa a norma

ROVIGO - L’Odissea della messa a norma dello stadio Battaglini sembra essere giunta alla fine. Dopo i lavori finanziati dalla Regione Veneto per la palestra e il museo (LEGGI ARTICOLO) e la riqualificazione della tribuna Lanzoni (LEGGI ARTICOLO) necessaria per ottenere la Certificazione prevenzione incendi, c’è il via libera del Comune di Rovigo per l’installazione delle luci d’emergenza.

Un passo ulteriore, e probabilmente definitivo, per chiudere la questione sicurezza allo stadio più ovale d’Italia. La Giunta ha dato il via libera all'intervento per un importo complessivo di 45 mila euro.





Ora servirà pensare a qualcosa di più, in primis un campo in sintetico, Rovigo è l’unica società di vertice ad esserne sprovvisto. Serve come l’aria per il settore giovanile, ma anche per la prima squadra nei mesi invernali.

In seconda istanza serve una club house nuova. Quella attualmente in uso non si sposa con la tradizione dei Bersaglieri, ma soprattutto in confronto a quelle più moderne di Padova e Calvisano, è totalmente inadeguata al blasone della città in mischia.