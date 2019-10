Pesca, Adigetto no-kill nel tratto di Lendinara

LENDINARA (ROVIGO) - Altri 4,4 chilometri di zona pesca no-kill in Polesine, precisamente nel canale Adigetto-Scortico questa volta nel tratto ricadente nel Comune di Lendinara. Questa è l’ultima determina dell’ufficio provinciale della pesca, competenza passata dal 1 ottobre alla Regione Veneto.

Ad aprile scorso l’assessore lendinarese Lorenzo Valentini presentò il progetto no-kill in Provincia per tutelare quelle specie ittiche a rischio bracconaggio lungo l’Adigetto-Scortico. “Fui sensibilizzato da un ragazzo, Riccardo Cappello, che ha la passione per la pesca, che mi ha raccontato della necessità di tutelare le specie animali dai bracconieri dell’est che attraverso strumentazione elettrica stordiscono i pesci, prendono tutto quel che c’è da prendere e lasciano scarti e carcasse ai bordi del canale, assieme alle batteria per giunta, che lambite dall’acqua rischiano di inquinare il fiume”.

La determina numero 1690 dunque regolamenta la pesca e tutela le specie di pesce, stabilisce “il rispetto dell’ambiente ed un nuovo strumento in mano alle autorità preposte - spiega Valentini - per monitorare e applicare quanto disposto a chi non rispetta le misure vigenti sul territorio”.

Dal canale Adigetto-Scortico del tratto lendinarese si potrà pescare solo siluro e luccio perca, ovvero quando pescati non si potrà più liberarli, “sono specie importate che distruggono la fauna autoctona”. Mentre per tutte le altre specie di pesce, se pescato, è prevista la “slamatura e reimmessione viva in acqua deve essere effettuata con cura” come specifica la determina che indica anche che “l’ardiglione degli ami o delle esche artificiali usate per la cattura delle specie ittiche, al fine di non procurare danni agli esemplari catturati, deve essere schiacciato”.

“Mi auguro - conclude Valentini - che le associazioni di categoria e pescatori apprendano di questa scelta per condividerla, oltre a segnalare i casi sospetti di pesca non autorizzata”.