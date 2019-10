Le polesane devono risollevarsi in prima categoria

ROVIGO – Giornata impegnativa per le rodigine impegnate in prima categoria con ben due derby che si giocheranno alle ore 15.30 di domenica 6 ottobre. Il primo è sicuramente quello tra Pettorazza Grimani e Loreo, con la prima che arriva da una bella vittoria contro la Solesinese e avrà tutti a disposizione per cercare di ripetersi.

Davanti avrà una compagine di tutto rispetto e in piena difficoltà come il Loreo, a zero punti in classifica, ma con Padovan fuori tutta la stagione, Nordio squalificato, oltre a Penzo e Socciarelli fuori per un mese; dopo l’arrivo di kevin Caminero è arrivato un altro rinforzo dalla Puglia, si tratta di Angelo Antonio Tragni, esterno alto classe ’97, ex Altamura che gioca nell’eccellenza pugliese.

Il Rovigo scenderà in campo a Bagnoli di Sopra alla ricerca della vittoria contro la formazione di casa per cancellare il pareggio rimediato con il Granzette e ritornare a riconcorrere la prima posizione in classifica, occupata dal Monselice.

Un altro derby rodigino verrà giocato tra il Granzette e la Tagliolese, con la prima che giocherà a Boara Pisani e che con l’inserimento in squadra di Lissandrin e Lazzari, ha fatto un gran salto in avanti per provare a trovare la salvezza il prima possibile.

L’Union Vis aspetta un Cavarzere agguerrito e che vuole rimanere nelle prime posizioni della classifica, purtroppo alla squadra di Lendinara mancherà bomber Dervishi, ma rimanere comunque una formazione di tutto rispetto, che può ottenere la vittoria con la giusta determinazione.

Infine la Fiessese farà visita al Bassa Padovana di mister Encio Gregnanin, consapevoli che sarà una partita difficile e che l’assenza in porta di Manzoli è probabile che si farà sentire senza ombra di dubbio, con un giovane Grillanda pronto a sostituirlo.

Classifica

MONSELICE 12

COLLI EUGANEI 9

ROVIGO 8

CAVARZERE 8

AQS BORGO V. 6

LA ROCCA 6

TAGLIOLESE 5

BASSA PD 5

VILLA ESTENSE 5

FIESSESE 5

ABC 4

SOLESINESE 4

PETTORAZZA 3

UNION VIS 2

GRANZETTE 2

LOREO 0

Prossimo turno

AQS - SOLESINESE

ABC - ROVIGO

BASSA PADOVANA - FIESSESE

COLLI EUGANEI - MONSELICE

GRANZETTE - TAGLIOLESE

LA ROCCA - VILLA ESTENSE

PETTORAZZA - LOREO

UNION VIS - CAVARZERE