Auser in festa con un grande evento a Rovigo

ROVIGO - Successo della celebrazione, presso il Teatro Sociale, per festeggiare il compleanno dell’Associazione che dal 1989 si batte per dare ruolo e valore agli anziani.

Esprime soddisfazione la presidente Provinciale Auser Marinella Mantovani per la riuscitissima serata dei 30 anni di Auser, in un stracolmo teatro sociale. “Serata di grande emozione, cultura, solidarietà, ringraziamenti e riconoscimenti, alla presenza del Presidente Nazionale Enzo Costa. Auser, con i propri presidenti, volontari e iscritti è giunta da tutta la provincia per stringersi assieme in un momento così importante. Una storia lunga 30 anni, un cammino fatto di tante, piccole e grandi, azioni di volontariato quotidiano. La grande partecipazione di oltre 30 sindaci o amministratori, che hanno accompagnato i presidenti dei circoli Auser durante la serata, dimostra il forte radicamento che istituzioni e volontariato hanno nelle loro comunità. Entrambi operano nella prossimità dei bisogni delle persone, e lo fanno percorrendo a mano nella mano il cammino della solidarietà. Mano nella mano... proprio come sono saliti sul palco sindaci e volontari, e come continueranno a fare nel dare risposte alle persone in difficoltà. Voglio ringraziare ancora tutti, pubblicamente: tutti i partecipanti e chi, con me e come i volontari di Auser provinciale, ha lavorato intensamente alla riuscita della serata.”

Si è tenuto venerdì 4 ottobre l’evento, organizzato da Auser Provinciale Rovigo, in collaborazione con Auser Veneto, per i festeggiamenti dei 30 anni (1989-2019) di vita dell’Associazione.

Una storia iniziata il 5 maggio 1989 e arrivata fino ad oggi e che testimonia la vita di una Associazione che, a livello nazionale, ha saputo ritagliarsi un ruolo attivo nella comunità, rivolgendosi in particolare al mondo degli anziani e ai loro bisogni.

La serata è stata l’occasione per ringraziare le centinaia di volontari, donne e uomini, che con la loro passione e il loro impegno ogni giorno sono presenti sui territori, dimostrando, attraverso le numerose attività, l’importanza della propria valenza sociale.

Dopo i saluti di Miranda Zambello, Assessore al Welfare del Comune di Rovigo, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, di Pieralberto Colombo, Segretario generale della CGIL Polesana e di Roberta Paesante, membro del Consiglio Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato, l’evento è entrato nel vivo.

Marinella Mantovani, Presidente Auser Provinciale Rovigo, davanti ad una platea gremita di spettatori, ha ricordato come la serata fosse nata con l’obiettivo di ringraziare tutti i volontari dell’Associazione che come “formichine” ogni giorno mettono le proprie capacità al servizio della solidarietà non solo verso i coetanei, ma anche verso l’intera comunità.

Mantovani ha inoltre presentato il primo Bilancio Sociale, sottolineando l’impatto delle attività di volontariato svolte da Auser, proprio nella Provincia di Rovigo.

Qui l’Associazione può contare sull’attività di 39 circoli locali, distribuiti in 34 Comuni, con circa 4.862 iscritti. Si tratta, inoltre, di una realtà che può vantare una rete capillare di volontari che, nel 2108, hanno prestato ben 67.602 ore di volontariato, in particolare declinate in servizi di aiuto e assistenza alla persona - come il servizio di trasporto e accompagnamento per visite e terapie, la consegna a domicilio di spesa e farmaci, il sostegno psicologico di anziani in difficoltà - di volontariato civico e di attività ludico-ricreative. Inoltre, i circoli Auser spesso operano in convenzione con i Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, diventando un punto di riferimento, non solo rispetto alle tematiche della terza età, ma anche per tutti quei cittadini che nelle diverse sedi possono trovare opportunità per partecipare, praticare la solidarietà, apprendere cose nuove, vivere in modo pieno la propria esistenza.

Un impegno, morale e sociale, che è stato riconosciuto ai volontari attraverso la consegna di attestati di merito a tutti i circoli del Polesine, alla presenza dei Sindaci dei rispettivi territori comunali.

L’evento è stato impreziosito anche da momenti artistici di grande interesse. Il primo ha visto protagonista il gruppo musicale Note d’Argilla: sei musicisti, tra i quali anche alcuni docenti e direttori di corpi bandistici, che si sono esibiti con l'ocarina, strumento in terracotta caratteristico del nostro territorio, accompagnati da pianoforte.

Il secondo, invece, è stato uno spettacolo di danza contemporanea, “Tempi duri richiedono danze furiose”, realizzato da Cantieri Culturali Creativi, nell’ambito del progetto Taci - Teatro, Arte, Cultra, Inclusione contro la violenza sulle donne, presentato da Maria Gallo, Presidente Auser Regionale Veneto e da Giorgia Businaro, Referente del progetto.

Lo spettacolo, ideato e realizzato da Romina Zangirolami, Simona Argentieri e Marta Tabacco, è stato curato nell’allestimento scenico da Miranda Greggio, artista polesana che, per l’occasione, ha voluto far indossare, alle donne che si sono alternate nella presentazione della serata, opere-gioiello, create per ricordare come spesso, dietro alla parola amore, si nascondano insidie che mettono in pericolo la libertà femminile.

La serata si è conclusa con l’intervento di Enzo Costa, Presidente Auser Nazionale che, nel sottolineare come, anche in Polesine, Auser abbia scelto di celebrare il Trentennale con un evento coinvolgente e rappresentativo dei valori di inclusione e solidarietà tra persone, si è unito al doveroso ringraziamento verso la comunità Auser polesana.