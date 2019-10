Daniele Cordone: Urge un comitato antimafia per i rifiuti speciali in Polesine

FIESSO UMBERTIANO (Rovigo) -con arresti in Veneto ( LEGGI ARTICOLO ) continua a parlare del problema Tecpool, azienda chiusa da anni nel suo territorio, con i sigilli dei carabinieri, di cui non si sa più nulla.Il referente del partito di Giorgia Meloni parla di un fenomeno gravissimo dove non si può abbassare la guardia e dove molti capannoni abbandonati possono essere covi perfetti per le organizzazioni criminali che si occupano di smaltimento illecito di rifiuti speciali, le cosiddette ecomafie.presente sul territorio perchè il Polesine non deve diventare ricettacolo di pattume, potenzialmente tossico.".