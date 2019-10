SERMIDE (MN) - Venerdì sera 4 ottobre scorso al sermidese M 61 di Aldo e Simona. conviviale a base di enogastronomia casalinga padana cura dei gestori Aldo e Simona, ciò in esclusiva per i soci dell'associazione italiana Sgord-Ais Onlus, il cui motto è "A tavola sempre giovani, con un cotechino si risolve ogni casino".

Al solito efficace la regia del cerimoniere Antonio Fabbri. Serata in onore di Cinzio Barbi, prematuramente scomparso, presidente di questo club di buongustai lombardo-veneto-emiliani. "Le serate con il nostro presidente Cinzio Barbi saranno sempre una gioia da ricordare" Infatti Cinzio Barbi è stato eletto presidente for ever alla memoria.

Il sindaco di Castelnovo Bariano, Massimo Biancardi, ha consegnato a Luca Barbi, figlio di Cinzio, una targa con l'effigie civica castelnovese e un opuscolo che fa la storia dell'associazione sermidese.

Sgord-Ais nasce il 31marzo 2014 dall'"aggregazione di cinque goliardici amici, mossa dal piacere di stare uniti insieme a tavola, luogo deputato ideale per godere dei piaceri dell'amicizia, oltre che coltivare ed affinare i gusti del palato". Tale unione, ha sempre ribadito il cerimoniere, non ha solo lo scopo del "puro divertimento, ma anche di coltivare il ricordo degli usi e dei costumi della nostra terra, con l'intenzione di vedere questo aspetto sotto un profilo di essenza culturale. Non ultimo lo scopo investigativo e perlustrativo, la voglia di conoscere le prelibatezze delle aree territoriali limitrofe a Sermide con sguardi verso il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna... I soggetti delle agapi sono sempre stati pietanze e vini, conditi dalla presenza dei cinque moschettieri del palato: il presidente Cinzio Barbi, il vice Davide De Battisti, il tesoriere Raffaele Ghidotti Piovan, il segretario Cristiano Ferraccioli e il cerimoniere Antonio Fabbri. Ciò sempre per esaltarne l'appagamento di viverli in un dato momento".

Ricordiamo alcune serate sociali importanti, fra le altre. 28 febbraio 2014: ristorante a Camposanto (MO), quando i cinque soci fondatori progettano l'"acetaia nel quartier generale del Ghido". 29 agosto 2014 a casa di Cristiano Ferraccioli e della moglie Mery. Qui trionfa il salame doc, in una gara accanita, salame padano delle rive del Po, dovrà "essere patrimonio, insieme agli insaccati, Unesco". 21 aprile 2017 presso la sede sociale sermidese, l'M 61 di Aldo e Simona: giuria e concorrenti per il salame casalingo migliore. Vince con netto margine il presidente Cinzio Barbi premiato dal sindaco castelnovese Massimo Biancardi. 16 giugno 2017 alla sermidese outdoor Movida sempre gestita da Aldo e Simona. Gara combattuta di salami casalinghi lombardo-veneti e vince d'un soffio Davide De Battisti.