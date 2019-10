Il Gc Polesine si riconferma campione regionale

ROVIGO - Domenica 6 ottobre si è svolto al Polo Natatorio Baldetti il Torneo Regionale Veneto Open “IV Memorial Boldrin”. Il folto pubblico non si è fatto intimorire dal tempo incerto ed ha assistito a ben 11 incontri di canoa polo in una location perfetta per questo genere di sport. Una vera e propria arena dove Gruppo Canoe Polesine, due compagini di Canoe Rovigo, Canoa Club Bologna, Cus Udine e Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro hanno combattuto fino all’ultimo per aggiudicarsi la medaglia d’oro di questo prestigioso torneo.

La classifica finale vede in prima posizione i forti triestini del Circolo che hanno ragione della squadra di casa in un match finale mai in discussione, vincendo cosi il torneo Boldrin per il secondo anno di fila. Gli atleti del Gruppo Canoe Polesine Roberto Gabrieli, Riccardo Masiero, Riccardo Barison, Paolo Boldrin, Leo Previati e Martino Casalini possono comunque fregiarsi del titolo di Campione Regionale Veneto 2019, ai quali viene riconosciuto l’onore delle armi per aver giocato a testa alta fino alla fine, provando in tutti i modi a contrastare gli assalti triestini. Terza posizione per il Canoe Rovigo 1 che in una tiratissima finalina 3°-4° posto hanno la meglio su un Canoa Club Bologna mai domo, con un poderoso Golden Goal di Pawel Kruc, laureandosi vice campioni regionali. Quinta posizione per il Cus Udine in virtù della vittoria nella finale 5°-6° posto contro Canoe Rovigo 2, squadra di giovani promesse guidate dal veterano Mauro Bevilacqua.





Ancora una volta il torneo di canoa polo si è confermato un successo di spettacolo e di pubblico e l’appuntamento non può che essere per il prossimo anno.

Classifica IV Memorial Boldrin:

1. Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro

2. Gruppo Canoe Polesine

3. Canoe Rovigo 1

4. Canoa Club Bologna

5. Cus Udine

6. Canoe Rovigo 2

Classifica Campionato Regionale Veneto:

1. Gruppo Canoe Polesine

2. Canoe Rovigo 1

3. Canoe Rovigo 2