Ecolab Rovigo, non c'è chiarezza se il sito sarà venduto o ceduto

ROVIGO - Tavolo di confronto tra sindacati e Ecolab oggi 8 ottobre, la multinazionale specializzata nella produzione di biocidi, disinfettanti e prodotti cosmetici, con una sede a Rovigo, che a settembre ha prima annunciato il licenziamento dei 43 dipendenti (LEGGI ARTICOLO) poi all'incontro con la Regione Veneto, alla presenza dei rappresentanti di Confindustria, aveva espresso la disponibilità a ricercare un possibile acquirente e a ritirare la procedura di licenziamento collettivo (LEGGI ARTICOLO). L'incontro odierno conferma in parte le intenzioni precedenti, dicono i sindacati Cgil, Cisl, Uil, rappresentati da Federica Franceschi, Giampietro Gregnanin e Enrico Rigolin: "I sindacati prendono atto - scrivono in una nota - che nell’incontro odierno l’azienda ha dichiarato che il ritiro della procedura di licenziamento collettivo avverrà con la richiesta di cassa integrazione (cigs) motivata da cessazione di attività e che tale percorso è, al contempo, finalizzato a verificare una probabile proposta di acquisto che permetterebbe di richiedere la cigs per cessione".

Per le sigle sindacali la posizione non è in linea rispetto a quanto dichiarato al tavolo regionale per cui "si ritengono indispensabili ulteriori 15 giorni prima dei confronti previsti in Regione e al Ministero per poter avere chiarezza e consapevolezza se questo sito sarà chiuso o ceduto. Considerando inoltre che il confronto odierno non ha raggiunto gli accordi necessari per garantire né la richiesta di integrazione alla Cigs né tantomeno eventuali incentivazioni all’esodo, chiediamo di riaprire immediatamente il medesimo tavolo. Riteniamo comunque positiva la dichiarazione inerente il ritiro della procedura di licenziamento collettivo".