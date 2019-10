Il sindaco Gaffeo ha ricevuto il generale Fabrizio Parrulli

ROVIGO - Il sindaco Edoardo Gaffeo ha ricevuto oggi a palazzo Nodari, Fabrizio Parrulli nuovo generale dell'arma del Comando dei Carabinieri della Legione Veneto, accompagnato dal comandante provinciale Antonio Rizzi. Il sindaco si è congratulato con il generale Parrulli per l'importante incarico ricevuto, che lo vede alla guida di oltre 5 mila carabinieri nelle sette province.

“E' un territorio impegnativo – ha detto Parrulli -, anche per la sua grandezza, ma è una realtà unica per le bellezze naturali, architettoniche, culturali e, soprattutto, umane. In questa regione c'è un patrimonio di conoscenze davvero unico”.

Il sindaco Gaffeo con il Generale Parulli



Durante l'incontro, è emersa la volontà da entrambe le parti di collaborare per un'attività di controllo in coordinamento con tutte le Forze dell'ordine. Secondo il generale Parrulli, il sistema sicurezza è rappresentato da tutti: società civile, cittadini, enti, amministrazioni locali, ognuno per la propria parte. Il sindaco ha ribadito la volontà di avviare la costituzione del Patto integrato per la sicurezza urbana, con il coinvolgimento della prefettura, per un ragionamento anche sulla rigenerazione urbana.

Al termine dell'incontro, dopo un ringraziamento ufficiale al comandante Rizzi per la proficua collaborazione ricevuta, il sindaco ha consegnato al generale Parrulli, una targa con lo stemma del Comune e un libro sul legame di Garibaldi con il Polesine.