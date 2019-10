Tutti in campo i giovani rossoblù

ROVIGO - Nuovo weekend a dir poco intenso per il vivaio rossoblù chiamato a una due giorni di impegni con tutte le sue formazioni schierate in campo.

Si comincia sabato sabato 12 ottobre alle ore 17 in casa con l’under 14 “1” che affronta in campo 3 l’Amatori Rugby Vicenza, gara valida per la fase preliminare, seguita dalla “2” che se la vedrà invece con i pari età del Rugby Alto Vicentino (di nuovo in campo 3, alle ore 18); trasferta invece per le under 14 “3” e “4”, di scena agli impianti sportivi “Sartorato” di Casale sul Sile (TV): appuntamento alle ore 17 e alle ore 18, incontri validi per la fase preliminare di categoria.

Il giorno dopo, domenica 13 ottobre, under 16 “1” in trasferta contro il Rugby Feltre a Pedavena (BL) al campo “Boscherai (kick-off alle ore 13) per le qualificazioni del campionato nazionale (girone 3), mentre l’under 16 “2” riceve a Este (PD) il Vicenza Rugby 2 con fischio d’inizio alle ore 10, sempre per le qualificazioni al campionato nazionale, girone 3. Raggruppamento infine a Favaro Veneto (VE), presso il campo comunale di via Monte Cervino, per tutto il minirugby (under 12, 10, 8 e 6).