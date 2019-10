Possibile accordo con Anas per velocizzare i lavori del ponte di Crocetta

ROVIGO - Che fossero arrivati i soldi dall’assicurazione per i danni al cavalcavia di Crocetta che supera la Transpolesana RovigoOggi.it l'aveva già annunciato (LEGGI ARTICOLO). La novità che la Provincia di Rovigo tende a sottolineare, per voce del tecnico provinciale Antonio Marangon, è la quasi riuscita approvazione di una convezione tra proprietario del ponte e il gestore della strada sottostante, ovvero Anas.

“Questa convenzione, se arriva l’ok definitivo di Anas nazionale, mentre da Anas Veneto l’abbiamo già - spiega Marangon - costituirebbe il primo caso in Italia dove ad occuparsi dei lavori di restauro e ripristino di un ponte è l’ente della strada che passa sotto”. E’ sempre farraginoso trovare chi deve pagare e chi deve fare i lavori quando, come nel caso di cavalcavia o ponti, sono coinvolti diversi enti proprietari e diversi gestori: un numero di incontri e appuntamenti infiniti per stabilire chi fa cosa.

“Noi davvero come Provincia non siamo attrezzati, - spiega Marangon - non abbiamo un ingegnere strutturato e in questo caso non avevamo i fondi neanche per anticipare i 200mila euro necessari. Se ad occuparsene è Anas, un ente strutturato appositamente anche per la munutenzione di strade ed infrastrutture, è chiaro che i tempi diminuiscono notevolmente".

Il caso aveva fatto infuriare il sindaco di Badia Polesine, Giovanni Rossi, un incidente di novembre 2018 che ancora non vedeva la soluzione. “C’è stato e c’è tutt'ora un grandissimo disagio per la viabilità in zona, soprattutto per i trasporti pesanti diretti all'area artigianale di Crocetta, questi nella ricerca della strada alternativa si perdevano. Il semaforo per il senso unico alternato istituito per attraversare il ponte ha creato in diverse occasioni attese che per gli utenti erano interminabili e si sono lamentati parecchio. Ringrazio comunque la Provincia e i tecnici anche se resta il rammarico per la tempistica che ha creato non pochi disagi ai cittadini”.

Ad essere ben positivo è il presidente Ivan Dall’Ara: “Se Anas risponde a breve ottimisticamente parlando pensiamo che i lavori possano concludersi entro la primavera 2020".