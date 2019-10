Possibile sospensione del servizio durante la mattinata 

ARIANO NEL POLESINE (RO) - Per un intervento acquevenete di manutenzione programmata della idrica, potranno verificarsi sospensioni nell’erogazione a Ariano Polesine e Taglio di Po, giovedì 17 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 circa nelle seguenti vie: SR 66, via Basilicata, via Sardegna, via Calabria, loc. Gorino Veneto, piazza San Rocco, via Messina e vie limitrofe.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato alla prima giornata utile successiva. Alla ripresa dell’erogazione, si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

Le informazioni sui lavori in corso da parte di acquevenete e le eventuali sospensioni dell’erogazione sono sempre segnalate su www.acquevenete.it. Inoltre, gli utenti che hanno scaricato l’App acquevenete sul proprio smartphone riceveranno una notifica in tempo reale per le sospensioni dell’erogazione nel loro Comune.