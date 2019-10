Adria, settore del denim di lusso a rischio

ADRIA (Rovigo) -Vi sono infatti due diverse realtà ben distinte che non vanno confuse interessate alla creazione dei capi artigianali, a lavorazione manuale che "nascono" tra Adria (Rovigo) e Cavarzere (Venezia): Blu Service e Giada.Questa realtà ha in animo di spostare prossimamente tutte le attività produttive in un nuovo stabilimento a Piove di Sacco (Padova), ed ha già chiesto il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria.- sottolineano i sindacalisti Fabio Zampirolli e Federica Franceschi per Filctem CGIL ed Enrico Rigolin e Andrea Bellato per Femca CISL -che permetta di conservare in Polesine ed in Veneto una realtà produttiva che, includendo anche tutto l'indotto, porta lavoro a centinaia di persone.La stessa Regione Veneto ha già convocato un tavolo, su richiesta delle organizzazioni sindacali., consci cheIn tal senso, le strumentalizzazioni locali meramente politiche o le boutades di qualche male informato sono assolutamente deleterie.Con l'obiettivo di continuare a ideare, disegnare e progettare, tagliare, cucire e spedire questa eccellenza tutta italiana della moda".Per capire l'importanza del prodotto, le collezioni Jacob Cöhen possono essere acquistate in 450 boutique in Italia e in 1.500 punti vendita in tutto il mondo tra cui: Belgio, Olanda, Germania, Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Scandinavi, ex Repubblica Sovietica, Middle East, Emirati Arabi e Giappone e Nord America.