Il Veneto al fianco dei consumatori con iniziative concrete

VENEZIA - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, ha approvato il programma generale di intervento in materia di tutela dei consumatori "Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore".

“Come più volte richiesto dalla Regione del Veneto, - spiega Marcato - le risorse finanziarie statali assegnate alle Regioni per iniziative a vantaggio dei consumatori sono state recentemente sbloccate, ed è oggi possibile ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico un finanziamento di 791.959 euro per iniziative diffuse su tutto il territorio regionale del Veneto.”

“Si tratta di interventi che andranno principalmente a vantaggio dei cittadini consumatori – precisa l’assessore regionale allo sviluppo economico - e saranno realizzate in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte nell’apposito registro regionale.”

Il programma prevede una serie di misure mirate all’assistenza, all’informazione e all’educazione a favore dei cittadini consumatori ed utenti, nonché alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili.

“Sottolineo in particolare le iniziative di educazione finanziaria e welfare e quella di supporto alle forze dell’Ordine sui temi dell’anticontraffazione e sicurezza dei prodotti – conclude Marcato – sono azioni che mirano a sostenere concretamente i nostri cittadini, offrendo loro strumenti effettivi di difesa. Per noi la sicurezza dei cittadini in tutte le sue forze è assolutamente prioritaria.”

Nello specifico, il programma si articola su quattro interventi: “Potenziamento degli sportelli 2.0 – al servizio del consumatore”; “Supporto alle Forze dell’Ordine in tema di anticontraffazione/sicurezza prodotti”; “Racconta formaggi: alla scoperta del viaggio del latte, dalla mungitura alla trasformazione in formaggio per la tutela dei marchi regionali” ed “Educazione finanziaria e welfare. Un supporto ai cittadini per una pianificazione di vita integrata”. Le iniziative previste riguarderanno tutte le province della Veneto.