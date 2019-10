Subito successo per il progetto Musicalmente Insieme

ADRIA (Rovigo) - Martedì 8 ottobre ha preso il via il progetto pilota "Musicamente Insieme" che vede gli alunni della scuola primaria madre Teresa di Calcutta di Baricetta intraprendere un percorso musicale che li impegnerà il martedì pomeriggio dalle ore 13.55 alle ore 15.55 (LEGGI ARTICOLO).

Il comitato La matita di Teresa ha investito molto nel progetto che, tramite l’istituto scolastico, si è visto riconosciuto dalla Regione Veneto un contributo riconoscendone la validità. Infatti questo percorso unico nel suo genere è stato studiato per le future classi entranti, attualmente si è voluto “testarlo” con gli alunni presenti nella scuola per una formazione musicale a 360 gradi in modo di evidenziare i punti di forza e adattarlo a ogni esigenza si presentasse in futuro.

Per l’inaugurazione e l’avvio di questa nuova avventura il sindaco di Adria Omar Barbierato ha accettato l’invito del comitato salutando i bambini e assistendo a un breve momento della lezione. Essendo egli stesso appassionato di musica ha augurato il meglio ai bambini ed alla riuscita del progetto sapendo l’importanza ed i benefici del percorso musicale lieto che tutti abbiano colto questa opportunità.

La dirigente scolastica Vianello, a causa di impegni precedenti non è potuta essere presente, ma ha inoltrato il suo appoggio e sostegno alla scuola ed al progetto. Il comitato genitori La matita di Teresa, felice che l’iniziativa presentata sia diventata realtà, spera in uno slancio positivo per le future classi che potranno sfruttare appieno tale opportunità.

La scuola elementare di Baricetta può quindi vantare un’ulteriore eccellenza, infatti oltre al progetto già avviato e rodato della serra ,che vede gli alunni coinvolti attivamente nella coltivazione e vendita di bulbi e piantine, si aggiunge la musica: materia altamente performante nei bambini di tutte le età .

In segno benaugurante a tutti i bambini è stato regalato un album di musica sperando resti un gradito ricordo.