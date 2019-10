Ritratti di viaggi ed esperienze

ROVIGO - Sabato pomeriggio 12 ottobre, presso la pasticceria Emozioni in Evoluzione di via Ippodromo 1 (angolo Viale Tre Martiri), il fotografo Paolo Avezzù, presidente del Circolo di Rovigo, ha aperto la sua mostra “Facce dell’altro mondo”, a suo tempo inaugurata in Piazzetta annonaria nel 2016.

Si tratta di ritratti in primo piano frutto di viaggi in giro per il mondo, che esprimono il pensiero che la vita è un viaggio continuo ed imprevisto. Presenti alla apertura, oltre ad Avezzù, la titolare della Pasticceria Gloria Benini, il presidente e la segretaria dell’Associazione culturale Athesis Massimo Rainato e Stefania Berlose. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione, oltre che con l’Associazione Athesis, anche con l’Athesis Museo Veneto Fotografia di Boara Pisani.

La mostra resterà in esposizione fino a domenica 27 ottobre (chiuso lunedì e mercoledì pomeriggio). Questa esposizione è quasi una anteprima della mostra “Facce dell’altro mondo 2”, che Avezzù inaugurerà venerdì 22 novembre prossimo alle 18 presso il Circolo Arti Decorative in Piazzetta Annonaria a Rovigo.