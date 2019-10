La logica della Mantide inaugura Corbola legge e racconta

CORBOLA (ROVIGO) - S'inaugura giovedì 17 ottobre il progetto "Corbola legge e racconta". Ad aprire le danze sarà l'incontro con Pierluca Donin, autore del romanzo "La logica della mantide", libro che ha visto le stampe lo scorso maggio (LEGGI ARTICOLO) e che ha ispirato lo spettacolo L’idea di ucciderti di Giancarlo Marinelli. Questo succederà alle ore 21 alla biblioteca comunale Rosetta Pampanini in collaborazione con l'associazione Delta Sapiens e Apogeo.



Il libro affronta un tema di grande attualità, di violenza "al contrario", quando a subirla non è la donna, ma l'uomo. La trama racconta di un uomo innamorato delle donne, delle madri, delle mogli, delle figlie e proprio per difenderle non si sottrae a lottare con le armi della cività contro chi indossa la maschera di quei ruoli per depredare, offendere e uccidere l'amore attraverso l'amore.

Questo è il primo libro di Donin, classe 1962, di Chioggia, direttore generale di Arteven - Circuito multidisciplinare regionale -, una delle istituzioni culturali più prestigiose del Veneto e tra i primi soggetti in Italia per l’organizzazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo. Nella sua carriera si è occupato prevalentemente di teatro di prosa, pur avendo un’iniziale provenienza musicale, ideando molti dei progetti attualmente attivi nel territorio regionale. E’ stato professore a contratto per l’università Cà Foscari di Venezia per molti anni con il corso “industria dello spettacolo” alla facoltà di lettere e filosofia. Laureato alla medesima facoltà è stato attore e regista.



L'iniziativa "Corbola legge e racconta" è sostenuta dall'assessorato alla cultura di Sarah Crepaldi. A moderare l'incontro ci saranno Irene Lissandrin, direttore RovigoOggi.it, e Lorenza Bego, responsabile biblioteca comunale. La cittadinanza è invitata.