Insieme in partenza per stare bene

ROVIGO - Il Comitato Territoriale Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) di Rovigo organizza, in collaborazione con l’Ulss 5 Polesana e con il supporto del Comune di Rovigo, un gruppo di cammino rivolto ad adulti e anziani. Camminare è una forma di esercizio fruibile dalla maggior parte delle persone e costituisce un elemento di punta nella lotta alla sedentarietà; rappresenta un'importante opportunità per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, diminuisce il rischio di sovrappeso e obesità, riduce i problemi cardiocircolatori, respiratori, muscolari, articolari e metabolici inoltre, grazie al gruppo di cammino è più facile conoscere persone e fare nuove amicizie riscoprendo il piacere dello stare insieme.

E’ una attività praticabile da tutti, a qualsiasi età, e non richiede né specifico equipaggiamento né particolari abilità; ogni partecipante al gruppo di cammino può liberamente graduare l’impegno fisico in base alle proprie attitudini e possibilità, senza alcuno scopo di competizione. Grazie a questa consolidata collaborazione lunedì 21 ottobre parte a Rovigo un Gruppo di Cammino rivolto ad adulti e anziani che sarà costantemente guidato da un insegnante Laureato in Scienze Motorie. L’appuntamento è tutti i Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 con ritrovo presso la Pista Ciclabile “Baden Powell” all’incrocio semaforico tra via dei Cappuccini e via Vittorio Veneto. Per partecipare è prevista una quota di 10 euro per il Tesseramento annuale ed una quota associativa mensile di 10 euro. Per informazioni e/o iscrizioni chiamare centro di coordinamento UISP allo 0425-417788 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.