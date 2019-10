Riparte la Costituzione in città a Rovigo

ROVIGO -La folta partecipazione riscontrata nell'analoga edizione dello scorso anno ha indottoIn questa seconda edizione ci saranno due relatori che presenteranno la loro esperienza professionale, sia in ambito istituzionale che nel territorio, intorno ad alcuni dei temi più caldi presenti nel dibattito politico nazionale.Il dialogo fra i due relatori sarà preceduto da una introduzione sui relativi articoli della Costituzione da parteL'ospitalità offerta dall'Amministrazione Provinciale e la collaborazione del Cur manifestano, dal punto di vista istituzionale, la volontà di entrare nella vita quotidiana dei cittadini in precisi termini di diritti e doveri alla luce dei principi che regolano la vita pubblica.La disponibilità di tutti i protagonisti degli incontri di mettere a disposizione in forma del tutto disinteressata la propria professionalità e la propria esperienza manifesta ancora una volta quello spirito di "patriottismo costituzionale" che, sorto nella dimensione individuale, è ancora in grado di diffondersi e coinvolgere gli altri per conoscere e consolidare le regole del vivere civile.Ne parleranno Antonella Zangirolami, già Direttore del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - Ulss 18 della Regione Veneto, in sostituzione di Marcello Mazzo, Direttore Serd Ulss 5 Polesana impossibilitato da improvvisi impegni professionali, e Guglielmo Brusco, già assessore provinciale alla sanità.garantiti dagli articoli 9, 33 e 34, con Massimo Contiero, musicista, e Lorenzo Busson, docente di Diritto presso le scuole superiori., saranno il tema dibattutoda Lorenzo Liviero, presidente di RovigoBanca, e Manuela Spada, avvocato cassazionista,Giovanni Dainese, docente di Diritto amministrativo all'Università di Firenze, e Alessandro Ballarin, Segretario comunale di Rovigo,in riferimento agli articoli 5, 114 e seguenti, visti nelle loro funzioni e nei rapporti con il pubblico., articoli 9 e 117, che tanto anima la discussione politica e l'opinione pubblica in questi tempi, sarà analizzato martedì 3 dicembre da Francesco Musco, docente dello Iuav di Venezia, e da Matteo Ceruti, avvocato ed esperto in diritto ambientale.con la Orsetta Giolo, docente di Filosofia del diritto dell'Università di Ferrara.con l'anali degli articoli 24 e seguenti e 1119, con il presidente dell'Ordine degli avvocati Gianpietro Berti e con Livio Ferrari, da moltissimi anni impegnato nel Volontariato penitenziario.