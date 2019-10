Porteranno in Sud America la conoscenza delle tradizioni polesane

FIESSO UMBERTIANO (RO) - Eros Veronese e Denis Ghisellini, di Fiesso Umbertiano, parteciperanno al progetto "Tricolore in tavola 2019", promosso dall'Associazione "Veneti e Polesani nel mondo", in collaborazione con Fierevolution di Rovigo.

Dal 18 al 28 ottobre, Eros Veronese e Denis Ghisellini, sono chiamati in Brasile, per tenere corsi di formazione e promuovere momenti di degustazione di piatti tipici veneti e polesani.

Le città brasiliane coinvolte in questo progetto saranno: Faxinal Do Soturno, Garibaldi e Caxias Do Sul, situate nello Stato del Rio Grande e Nova Veneza nello Stato di Santa Caterina.

Il Comune di Fiesso Umbertiano ha concesso, con piacere ed orgoglio, il patrocinio a questa importante iniziativa, che porterà Eros e Denis in terra brasiliana, dove, tra le diverse attività, proporranno l'utilizzo delle piante aromatiche e delle spezie in cucina, attraverso lezioni che terranno presso l'Università di Caxias.

Ma cosa fanno questi giovani nella vita? Denis Ghisellini, Eros Veronese, entrambi 45enni, e Sofia Bonadiman, 31 anni, gestiscono SymbiosiS Erboristeria. Dopo una laurea in Scienze e tecnologie dei prodotti erboristici, dietetici e cosmetici presso l’Università di Ferrara, un Master internazionale in Alimentazione e Dietetica vegetariana ottenuto da Denis ed Eros e un Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza ottenuto da Sofia, hanno deciso di dare il via a questo progetto con l’apertura di un’erboristeria situata a Pontelagoscuro (Fe). Nel loro negozio ci si può lasciare avvolgere da una moltitudine di profumi e colori potendo riscoprire numerosi prodotti, principalmente biologici, ormai difficili da trovare sul mercato. SymbiosiS erboristeria offre, infatti, oltre 200 piante sfuse diverse per poter confezionare sul momento la tisana ideale sia per gusto che per funzionalità sfruttando le proprietà e la sinergia tra le varie piante, si possono trovare anche tè, spezie, integratori di tutti i tipi, incensi da ogni parte del mondo, lampade di sale, pietre preziose e prodotti cosmetici per la cura del corpo.





Si occupano anche da diversi anni di promuovere corsi di formazione in ambito erboristico ed alimentare, che li portano a divulgare le proprietà dei prodotti naturali nei più svariati campi; dalla salute, al benessere, alla cucina e alla cura della persona.

Eros e Denis, sono delle persone veramente speciali, che mettono impegno e alta professionalità nel loro lavoro e che si rendono sempre disponibili a partecipare a tutte quelle attività atte a promuovere la conoscenza delle proprietà delle piante officinali e naturali nel nostro paese e nel mondo!

“Un grande "in bocca al lupo a Eros Veronese e Denis Ghisellini per questa nuova esperienza in Brasile - commenta Luigia Modonesi, Assessore ai servizi sociali di Fiesso Umbertiano - promossa per favorire, con la loro elevata competenza, la conoscenza delle tradizioni culinarie Venete e Polesane, senza tralasciare le proprietà delle piante naturali”.