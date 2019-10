Rovigo pronto al big match di Coppa

ROVIGO - Il pareggio di domenica scorsa 14 ottobre contro La Rocca Monselice ha fatto capire alla compagine di mister Davide Pizzo che la concretezza ci deve essere per riuscire a portare a casa il risultato, altrimenti si rischia seriamente non solo il pareggio, ma anche una sconfitta all'ultimo secondo."Contro La Rocca Monselice abbiamo dato il massimo possibile, riuscendo pure a prendere una traversa da tre metri dallo specchio". Così il mister Davide Pizzo del Rovigo che è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi contro La Rocca.Proseguendo: "Abbiamo dato il massimo dall'inizio alla fine della partita e non ci siamo mai persi d'animo, anzi, siamo riusciti a esprimere il nostro gioco".Concludendo: "Sarà una sfida difficilissima, con una cornice di pubblico importante allo stadio Francesco Gabrielli; aspettiamo un tifo numeroso".