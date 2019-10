Rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, espulso

ROVIGO - Era giunto illegalmente in Italia privo di documenti, all’età di 23 anni, via Sicilia. El Mehdi Saquaque dal 2017 si era reso subito protagonista di diversi reati, tra cui resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, che gli era costato il primo arresto, e la conseguente scarcerazione disposta dal Tribunale de L’Aquila.

Nel settembre 2017, a Milano, aveva rapinato un passante, con la complicità di un secondo soggetto, sottraendo con violenza una collana. Arrestato, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione, e dall’ottobre 2018 era in Carcere a Rovigo.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Rovigo dopo gli accertamenti con il Consolato del Marocco di Verona, è riuscito ad accertare l’identità del giovane. Il Magistrato di Sorveglianza di Padova ha accolto la proposta della Questura di Rovigo, emettendo il provvedimento di sostituzione della pena residua con l’espulsione dallo Stato.

Martedì 15 ottobre, ottenuto il lasciapassare dal consolato marocchino, l’uomo è stato scortato all’aeroporto di Venezia e rimpatriato in Marocco. Non potrà tornare in Italia prima di 10 anni, nel caso rischierà l’arresto e il ripristino della pena in esecuzione.