Sempre più anziani soli in Veneto: gli over 80 sono oltre 210 mila

Aumenta in Veneto il numero di anziani, un dato allarmante soprattutto se si pensa al fatto che molti di loro sono soli. Si tratta di dati che provengono da una recente ricerca condotta da Spi-Cgil Veneto, secondo cui il totale di persone in terza età continua a salire nella nostra regione, dimostrandosi peraltro superiore rispetto alle medie italiane. La provincia in cima alla classifica è Belluno, mentre a seguire troviamo in ordine Rovigo , Padova, Verona e Venezia.

Secondo quanto rivelato dalla ricerca, dunque, attualmente in Veneto gli over 80 superano quota 210 mila unità, di cui moltissimi che vivono in completa solitudine. Una situazione, questa, che necessita al più presto di un deciso intervento a livello politico. Avere parenti anziani, magari soli, è diventata quindi una preoccupazione per un numero sempre più alto di cittadini veneti: vediamo dunque qualche consiglio per riuscire a gestire al meglio la situazione.

Affrontare insieme la paura del cambiamento

Il primo consiglio è sicuramente di affrontare insieme l’incombere di cambiamenti nella propria quotidianità e di problemi fisici, e un buon modo per andare loro incontro è aiutarli a risolvere alcune incombenze che, nella terza età, possono farsi molto difficili. Per esempio, si può pensare di fargli recapitare la spesa a domicilio ordinandola su portali come Easycoop , quindi da supermercati conosciuti in cui possono trovare tutti i prodotti che sono soliti acquistare. In questo modo gli anziani non dovranno più affrontare gli sforzi fisici legati alla spesa, potendo dunque conservare le proprie energie per le cose più importanti. Attenzione però: difficilmente un anziano chiederà aiuto di sua spontanea volontà, ed è per questo che i familiari devono essere forti nell’imporre (sempre con gentilezza) il proprio supporto.

Cercare o creare una casa adeguata

Meglio pensare per loro a un’abitazione a misura di anziano , e dunque con un ingresso privo di qualsiasi barriera architettonica in uno stabile dotato di ascensore. Le scale diventano infatti molto pericolose e stancanti per gli individui in terza età, per non parlare del rischio di cadere. In caso non sia possibile avere un ascensore, anche il montascale può diventare una soluzione da prendere in considerazione per affrontare questo problema in casa.

Spingerli a creare nuove relazioni

Un anziano solo è un individuo che rischia di aumentare il proprio grado di esclusione dalla società con ovvie conseguenze in termini di salute psicofisica, in particolar modo per quanto riguarda l’insorgenza di stati di depressione . Per questa ragione, è importante per loro (così come per tutte le altre persone) mantenere un collegamento sociale, quindi dei rapporti di amicizia e delle frequentazioni. Le possibilità a disposizione sono davvero molte e vanno dai corsi alle associazioni: si potrebbe quindi pensare di vagliare insieme le opportunità per trovare qualcosa che possa farli sentire a proprio agio.

Fare attenzione alle truffe

Gli anziani sono costantemente bersagliati dai truffatori, specialmente quando si parla del ritiro della pensione, un momento soggetto al rischio di rapine e scippi. Bisogna quindi accompagnarli, e metterli in guardia dai possibili tentativi di truffa che non prevedono necessariamente la violenza, come i falsi impiegati delle poste.