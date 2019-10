Nuovi strumenti di finanziamento regionali e opportunità UE

ROVIGO - L’accesso ai finanziamenti continua a rappresentare un ostacolo agli investimenti in Italia. La crisi economica, da un lato, e la contrazione delle risorse finanziarie, dall’altro, hanno spostato l’attenzione dell’intervento pubblico a sostegno delle imprese sulle politiche di acceso al credito, cercando di garantire la tenuta del sistema produttivo.

In tale contesto la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Unioncamere Veneto e la Regione Veneto organizza venerdì 18 ottobre un seminario formativo per far conoscere alle imprese le varie iniziative atte a favorire l’accesso al credito delle PMI, tra le quali la Sezione speciale Veneto del Fondo centrale di Garanzia e altri strumenti di ingegneria finanziaria come i Fondi di rotazione, la legge Sabatini e nuovi strumenti di finanziamento alternativi alla garanzia.

Insieme a Eurosportello Veneto, punto EEN - Enterprise Europe Network della Commissione Europea sul territorio verrà fornita una panoramica dei servizi e delle opportunità per esplorare il mercato comunitario e nuovi mercati nei Paesi terzi che hanno concluso accordi di libero scambio con l’Unione Europea.

Al termine degli interventi seguirà un dibattito per raccogliere spunti tematici e suggerimenti da parte di imprese, professionisti e associazioni in vista della nuova programmazione regionale e camerale. Venerdì, 18 ottobre dalle 9 e 30 alle 13 appuntamento a Mestre in via Forte Marghera, 151, e a Rovigo, in videoconferenza in Piazza Garibaldi, 6.