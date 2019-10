Derby Union Vis - Fiessese in primo piano

ROVIGO - Turno impegnativo per le rodigine impegnate in prima categoria, con tante sfide chiave per capire quale sarà la prossima primatista della classifica.la quale è uscita anch'essa dai sedicesimi del Trofeo Veneto per 3 - 0 con il Casalserugo e vuole ripartire subito a mille.per trovare quella vittoria non ancora arrivata in campionato, anche se l'avversario è il Nuovo Monselice, primo in classifica e passato agli ottavi di finale di Coppa.opo due vittorie consecutive per mantenere il rtimo e provare ad agganciare la zona playoff, che non poi così distante. Sicuramente i nuovi acquisti hanno dato una mano importante ed è chiaro che la voglia di vincere cresce sempre di più nell'ambiente., formazione partita anche quest'anno per centrare i playoff e che in questo momento non sta facendo male, ma serve qualcosa di più. I biancorossi di Stefano Bergo, dopo il bel trionfo con i Colli Euganei hanno preso fiducia in sè stessi e fino alla fine non vogliono mollare l'opportunità di rimanere in questa prima categoria.squadra padovana che fino ad ora ha dimostrato grande qualità e determinazione, ma i risultati non hanno premiato. Crepaldi è in pieno recupero e Grandi con Roncon sono pronti a dar battaglia.. La prima in grossa difficoltà ha bisogno di punti per risalire la classifica dopo l'ennesima sconfitta rimediata in casa della squadra di Taglio di Po; mentre la Fiessese sa bene che un passo falso porterebbe a tornare nella parte bassa della classifica. Per cui sarà uno scontro combattuto e fino all'ultimo respiro, con Bovolenta e Dervishi pronti a dare spettacolo.MONSELICE 13CAVARZERE 12COLLI EUGANEI 12VILLA ESTENSE 9ABC 7AQS BORGO V. 7LA ROCCA 7BASSA PD 7SOLESINESE 7CAVARZERE - VILLA ESTENSECOLLI EUGANEI - SOLESINESE