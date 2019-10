Samantha Martello tra gli autori di Racconti dal Veneto

LENDINARA (ROVIGO) - La lendinarese Samantha Martello tra gli autori selezionati per la pubblicazione Racconti dal Veneto. Con il brano "Tutta colpa del “re”", che narra l’avventura di una bambina in un bosco raccontata attraverso i suoi occhi, Martello, già vincitrice di premi letterari (LEGGI ARTICOLO) è riuscita ad entrare nella rosa degli autori selezionati nell’ambito della quinta edizione del Concorso letterario Racconti dal Veneto, organizzato da Historica edizioni in collaborazione con il sito Cultora e rivolto a tutte le persone nate, residenti o domiciliate nella regione Veneto. Più di 250 i racconti a tema libero pervenuti da tutto il Veneto, che sono stati letti, vagliati e valutati dalla casa editrice, la quale ne ha selezionati circa la metà, tra cui quello della lendinarese, per la stesura dei due volumi che portano il titolo di Racconti dal Veneto.

I criteri utilizzati per la scelta dei racconti inseriti nell’antologia sono stati lo stile di scrittura, la caratterizzazione dei dialoghi e dei personaggi, la capacità dell’autore di creare una storia ben scritta e di condensare in poche pagine un racconto in grado di catturare l’attenzione del lettore.

Samantha Martello è stata premiata insieme agli altri autori selezionati per la pubblicazione lo scorso 6 ottobre, nella sala dei Conti di Treviso, all’interno della suggestiva cornice del Castello San Salvatore di Susegana nel trevigiano, nell’ambito del 17esimo Festival della piccola e media editoria Libri in Cantina. Racconti dal Veneto è stato dato alle stampe per Historica edizioni.